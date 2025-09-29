Берое приема Добруджа в последния мач от десетия кръг на efbet Лига.

Срещата на стадион „Берое“ в Стара Загора е тази вечер от 20:15 часа и ще бъде ръководена от Денислав Сталев. Двубоят може да гледате на живо в ефира на Диема спорт и да го слушате по Дарик радио.

Двата тима се намират в долната половина на таблицата и имат нужда от точки, за да подобрят позициите си. Берое е десети с 10 пункта и няма загуба в последните три срещи, като в този период записа победа и две равенства. В миналия кръг старозагорци направиха 0:0 като гост на Славия.

Добруджа заема 14-ото място със 7 точки. Новакът в елита прекъсна серия от четири поредни загуби с равенство 2:2 срещу Локомотив София.

Любопитен факт е, че двата тима не са играли шампионатен мач в Стара Загора от 25 години. В исторически план балансът в преките сблъсъци е в полза на Добруджа – 9 победи, 5 загуби и 4 равенства. Под Аязмото двата съперника никога не са завършвали наравно.

Очаква се дебют за Берое да направи новото попълнение Йесид Валбуена, който вече е картотекиран. Ръководството на клуба отхвърли две оферти за нападателя Алберто Салидо преди затварянето на трансферния прозорец.

В лагера на Добруджа проблемите са свързани с контузията на Здравко Серафимов, но наставникът Атанас Атанасов ще може да разчита на Андриан Димитров и Антон Иванов, които изтърпяха наказанията си.

ЕКИПИТЕ

БЕРОЕ: Зелени фланелки, бели гащета, зелени чорапи

ДОБРУДЖА: Жълти фланелки, жълто гащета, жълти чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача могат да бъдат закупени ТУК. Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. В деня на мача билети ще се продават на касите на стадиона.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

17.04.2004 Добруджа – Берое 1:2 (Втора лига)

25.10.2003 Берое – Добруджа 3:0 (Втора лига)

10.06.2000 Берое – Добруджа 1:0

04.12.1999 Добруджа – Берое 2:1

Facebook

Twitter



Shares