Берое приема Черно море

Берое е домакин на Черно море във втората среща в сряда, 3 декември – част от програмата на междинния 18-и кръг в efbet Лига.

Мачът на стадион „Берое“ започва в 15:30 ч. и ще бъде ръководен от Георги Кабаков. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Берое влиза в мача като 13-и в класирането с 15 точки. Дори и с нов старши треньор в лицето на Хосу Урибе, завърнал се в Стара Загора, заралии не могат да се върнат към победите. Осем са поредните срещи във всички турнири, в които „зелените“ нямат успех. Хуан Пабло Саломони се завръща в сметките на испанския специалист, след като изтърпя санкция в предходния кръг. Артур Мота пък все още лекува контузия и няма да е част от състава.

Черно море е шести в класирането с 27 точки. При успех в Стара Загора „моряците“ ще успеят да се върнат на четвъртото място. Варненци се намират в неприсъща за тях серия от две поредни загуби. Аут за визитата под Аязмото е Николай Златев, а под въпрос са Пламен Илиев, Жоао Педро и Цветомир Панов. Черно море е третият най-добър гост в елита с постигнати 4 победи, 3 ремита и 2 загуби.

В началото на август във Варна Черно море разби Берое с 4:0. Николай Златев отбеляза хеттрик, а Жоао Педро вкара едно попадение за триумфа на „моряците“.

ЕКИПИТЕ

БЕРОЕ: зелена фланелка, бели гащета, зелени чорапи

ЧЕРНО МОРЕ: синьо-бяла фланелка, черни гащета, синьо-бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Билетите могат да бъдат закупени от касите на стадион „Берое“, както и в мрежата на Ивентим.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

04.08.2025 Черно море – Берое 4:0

18.04.2025 Черно море – Берое 1:1

09.11.2024 Берое – Черно море 0:1

09.03.2024 Берое – Черно море 2:0

15.09.2023 Черно море – Берое 2:0

18.02.2023 Черно море – Берое 1:1

06.08.2022 Берое – Черно море 0:2

26.11.2021 Черно море – Берое 1:0

27.10.2021 Берое – Черно море 1:0

07.08.2021 Берое – Черно море 0:2

