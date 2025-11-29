Берое претърпя загуба в Бистрица

ЦСКА 1948 спечели с 2:1 срещу Берое в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица започна с 30 минути закъснение заради гъстата мъгла, но въпреки влошената видимост бяха реализирани три попадения – първите такива за кръга. Мамаду Диало откри от дузпа в 13-ата минута в полза на „червените“, но в заключителните секунди на първото полувреме Алберто Салидо възстанови паритета. Крайното 2:1 бе оформено с гол на Борислав Цонев в 67-ата минута. ЦСКА 1948 остава втори във временното класиране, но вече с 33 точки, докато Берое е 13-и с 15.

Още в първата минута Исмаел Ферер центрира в наказателното поле на домакините, след което Алберто Салидо стреля с глава, но неточно в аут.

Две минути след това ЦСКА 1948 организира опасна контраатака, при която Георги Русев подаде към Елиас Франко, който вместо да стреля, реши да потърси обратно Русев, но топката излезе в аут.

В 8-ата минута след центриране в наказателното поле на Берое, Факундо Костантини извърши нарушение срещу Мамаду Диало. Съдията Тодор Киров не свири дузпа, а ВАР се забави с взимането на решение три минути и привика рефера да изгледа ситуацията в 11-ата минута. Киров промени първоначалното си решение и посочи бялата точка.

Наказателният удар бе реализиран от Мамаду Диало в 13-ата минута, а ЦСКА 1948 поведе с 1:0. Диало изпрати топката в десния ъгъл, като Валентино Кинтеро хвана ъгъла, но топката бе изпратена неспасяемо под напречната греда.

В 21-ата минута Георги Русв подаде към Елиас Франко, който стреля, но неточно встрани от десния страничен стълб на вратата на Кинтеро.

Седем минути по-късно Тижан сбърка и подари топката на домакините. Собреро остави топката за Борислав Цонев, който подаде към Георги Русев, който стреля, но Факундо Костантини направи решаващ шпагат. След това Диало се опита да направи добавка, но извърши нарушение срещу Валентино Кинтеро.

ЦСКА 1948 направи много сериозен пропуск в 29-ата минута. Собреро подаде към Борислав Цонев, който бе на отлична позиция в наказателното поле на Берое и стреля, но Кинтеро направи впечатляващо спасяване.

В 36-ата минута се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на ЦСКА 1948. Нене проби по десния фланг, навлезе в наказателното поле и в момента, когато реши да подава останаха съмнения, че бе изритан от Огнйен Гашевич, но съдията Тодор Киров не свири дузпа. ВАР също този път за разлика от 11-ата минута не се намеси.

Георги Русев отправи удар от дистнация в 40-ата минута, но неточно в аут.

Борислав Цонев направи много голям пропуск в 44-ата минута. Георги Русев стреля, топката рикошира в крака на Нене, а след това стигна до Борислав Цонев, който беше на отлична позиция, но пропусна отблизо да порази вратата на Кинтеро.

Берое успя да изравни резултата в 45-ата минута. Хуанка Пинеда се пребори за една топка и я отне, а след това подаде към Нене, който пусна отличен пас в наказателното поле на ЦСКА 1948 към Алберто Салидо, който беше изпуснат от Огнйен Гашевич. Испанският голмайстор на Берое отблизо не пропусна да вкара в опразнената врата на Димитър Шейтанов.

В третата минута на добавеното време на първата част Георги Русев отправи много хубав удар от дистанция, но Валентино Кинтеро внимаваше и успя да избие в корнер.

Домакините имаха нова възможност да вкарат гол в 50-ата минута. Топката стигна до Мамаду Диало, който стреля, но над напречната греда в аут.

Берое можеше да направи пълен обрат в мача в 65-ата минута, когато Алберто Салидо центрира към Костантини, който надскочи Траоре и стреля с глава, но топката срещна десния страничен стълб на вратата на Димитър Шейтанов.

ЦСКА 1948 отново излезе напред в резултата в 67-ата минута. Масиел центрира в наказателното поле на Берое, където Собреро отклони топката към Борислав Цонев, който беше изпуснат от Стефан Гаврилов и отблизо не пропусна да вкара в опразнената врата.

Браян Собреро отправи удар от границата на наказателното поле на Берое в 71-ата минута, но Валентино Кинтеро се намеси и спаси.

Минута по-късно след центриране в наказателното поле на ЦСКА 1948 Салидо стреля с глава, но Шейтанов спаси без проблеми.

Валентино Кинтеро направи много добро спасяване в 77-ата минута. След центриране от корнер в наказателното поле на Берое Атанас Илиев стреля опасно с глава, но Кинтеро внимаваше и спаси.

Няколко секунди по-късно отново последва центриране в наказателното поле на Берое, където Атанас Илиев отново стреля с глава, но над напречната греда в аут.

В 87-ата минута Масиел успя да подаде към Петър Витанов в наказателното поле, а той стреля, но ударът му беше блокиран от Факундо Костантини и топката излезе в корнер.

В добавеното време пред Масиел се откри голова възможност, но и неговият шут бе блокиран.

