Берое претърпя домакинска загуба от Локо Сф

Локомотив София сложи край на серията си от мачове без победа, надделявайки над Берое с 3:1 в Стара Загора в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Столичните „железничари“ нямаха успех в девет поредни срещи за шампионата, докато за заралии това е четвърти двубой, в който не взимат пълния комплект точки. Автогол на Факундо Константини даде аванс на гостите от София, а Патрик-Габриел Галчев удвои. Йесид Валбуена върна надеждите на „зелените“ за поне точка, преди Октавио да оформи крайния резултат в заключителните секунди. Локомотив вече е осми с 16 точки, докато Берое слиза на 11-ото място с 14.

Спас Делев стреля от пряк свободен удар в 7-ата минута, но Артур Мота се справи и улови.

Ангел Лясков проби отляво в наказателното поле, успя да задържи топката между двама играчи на Берое и след това комбинира с Красимир Станоев, чийто изстрел бе блокиран. Топката обаче се върна при халфа и последва нов удар, но Мота бе на точното място и улови в 13-ата минута.

Спас Делев отправи опасен изстрел в 24-ата минута, но Мота отново улови.

Две минути след това Алехандро Масого шутира технично към вратата на Александър Любенов, но стражът на „железничарите“ изби в корнер с плонж

Локомотив София организира още няколко атаки в следващите минути, но не се стигна до попадение във вратата на Берое.

Йесид Валбуена стреля по земя в 40-ата минута, но Александър Любенов изби в корнер, след който не последва нищо опасно.

Локомотив София поведе в резултата в 49-ата минута. Намеса от футболист на Берое изпрати топката в краката на Кауе Карузо, който потърси комбинация със свой съотборник, но Факундо Костантини свърши работа за гостите, вкарвайки топката в собствената си врата.

Няколко минути след това Ангел Лясков проби отляво, влезе навътре и видя свободния Красимир Станоев, който влезе в наказателното поле и шутира, но Мота скъси дистанцията и предотврати опасността.

В 62-ата минута Карузо центрира в наказателното поле, където Красимир Станоев остана под топката, но тя стигна до Патрик-Габриел Галчев и той я прати във вратата на Берое.

Берое изпълни заучено свободен удар в 67-ата минута, но изстрелът на Нене премина над вратата на Любенов.

Домакините върнаха един гол в 76-ата минута, когато Салидо затрудни Бидунга да изчисти и топката стигна до Йесид Валбуена, който въпреки че не стреля силно, успя да вкара дебютния си гол с екипа на Берое.

В добавеното време на срещата Артур Мота се включи в атака в търсене на изравняването и след като Бидунга поде контра за Локо Сф, подаде към Октавио, а бившият играч на Берое прати топката в опразената врата.

