Берое посреща Локо Сф

Берое Стара Загора посреща Локомотив София в двубой от втория кръг на efbet Лига. Срещата под Аязмото започва в 19:00ч.

Берое Стара Загора започна сезона с победа като гост над новака Септември София. Хосе Луис Ачиари няма проблем с контузени и наказани играчи, а централният бранител Викторио Вълков ще е отново на разположение, след като изтърпя наказание от миналия сезон.

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Локомотив София от своя страна започна сезона с тежка домакинска загуба с 1:6 от Левски София. „Железничарите“ се подсилиха тази седмица с албанския дефанзивен халф Доналдо Ака.

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През изминалия сезон Локомотив София победи три пъти Берое, като последният мач завърши 3:0 за столичани, с което те запазиха елитния си статут.

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ЕКИПИТЕ

Берое: зелена фланелка, зелени шорти, зелени чорапи

Локомотив София: бяла фланелка, бели шорти, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача.

Билети за двубоя може да закупите тук: https://www.eventim.bg/…/beroe-lokomotiv-sofiya…/event.html…

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА:

21.05.2024 Берое – Локомотив София 0:3

09.04.2024 Локомотив София – Берое 1:0

06.10.2023 Берое – Локомотив София 0:1

13.11.2022 Локомотив София – Берое 1:2

23.07.2022 Берое – Локомотив София 1:1

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