Берое посреща Локо Сф
Берое Стара Загора посреща Локомотив София в двубой от втория кръг на efbet Лига. Срещата под Аязмото започва в 19:00ч.
Берое Стара Загора започна сезона с победа като гост над новака Септември София. Хосе Луис Ачиари няма проблем с контузени и наказани играчи, а централният бранител Викторио Вълков ще е отново на разположение, след като изтърпя наказание от миналия сезон.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpfcberoeok%2Fposts%2Fpfbid0DWSnPKipDMBpzQU6aF2pswex4rpRteN5kUCmxZDyx4kj15X4pG7fbUvXzHxfBkqPl&show_text=true&width=500
Локомотив София от своя страна започна сезона с тежка домакинска загуба с 1:6 от Левски София. „Железничарите“ се подсилиха тази седмица с албанския дефанзивен халф Доналдо Ака.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFCLokomotivSofia1929%2Fposts%2Fpfbid0T6qGrP9r7emNsJMazpvHVWTnTnAaSzPfodRaLSBxSYkbzGSqq6SUwtggCMpB5Bwxl&show_text=true&width=500
През изминалия сезон Локомотив София победи три пъти Берое, като последният мач завърши 3:0 за столичани, с което те запазиха елитния си статут.
ЕКИПИТЕ
Берое: зелена фланелка, зелени шорти, зелени чорапи
Локомотив София: бяла фланелка, бели шорти, бели чорапи
БИЛЕТИТЕ
Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача.
Билети за двубоя може да закупите тук: https://www.eventim.bg/…/beroe-lokomotiv-sofiya…/event.html…
ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА:
21.05.2024 Берое – Локомотив София 0:3
09.04.2024 Локомотив София – Берое 1:0
06.10.2023 Берое – Локомотив София 0:1
13.11.2022 Локомотив София – Берое 1:2
23.07.2022 Берое – Локомотив София 1:1