Берое и Септември си разделиха по една точка

Берое и Септември не се победиха завършвайки 0:0 в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига.

Заралии са 13-и в класирането, докато столичани са място под тях с точка по-малко.

Още във втората минута Йоан Бауренски намери отлично Мойсес Пара по десния фланг, който напредна, влезе в наказателното поле и шутира по тревата към далечния ъгъл, но покрай дясната греда на Валентино Кинтеро.

След четвърт час игра Факундо Константини сбърка, което даде шанс на Бертран Фурие да напредне по левия фланг, след което смени хода на атаката към десния фланг за Робин Шутен. Той продължи за Мойсес Пара, който центрира добре в наказателното поле, където Стоян Стоичков бе оставен съвсем сам и стреля от въздуха с десния крак от около десетина метра, но над вратата.

Капитанът Хуан Пабло Саломони намери с хубаво дълго подаване Алберто Салидо отляво в наказателното поле, след което намери Йесид Валбуена на добра позиция. Колумбиецът си нагласи топката на десния крак и стреля, но там Мартин Христов застана и блокира удара с крак в корнер в 17-ата минута.

В 26-ата минута Йесид Валбуена задържа добре топката и комбинира с Аугусто Дабо, който центрира отляво в наказателното поле, където Янко Георгиев опита да избие топката с боксиране, но при действието си удари и главата на Факундо Константини. Веднага след това обаче Хуанка Пинеда стреля с глава, но вратарят на Септември вече бе заел правилна позиция и отрази удара. Наложи се обаче Константини да получи медицинска помощ, след като остана да лежи на тревата.

Четири минути след това Гостите отнеха топката на центъра, след което организираха атака по левия фланг, като Матео Стаматов проби и центрира към Галин Иванов, който опита да стреля, но бе блокиран. След това Хуан Пабло Саломони не успя да избие топката, която попадна в краката на Стоян Стоичков. Нападателят си освободи пространство с технично действие и стреля с левия крак, но Валентино Кинтеро реагира отлично и отрази удара.

Стоян Стоичков центрира чудесно от пряк свободен удар до тъча отдясно по атаката, а в наказателното поле Валантайн Озорнвафор се извиси над Факундо Костантини и нанесе мощен удар с глава, но с прекрасна реакция се отчете вратарят Валаентино Кинтеро, който спаси в корнер в 35-ата минута.

Две минути по-късно Исмаел Ферер центрира от корнер, а в малкия пеналт Хуан Пинеда засече с глава, топката се отклони в гърба на Мартин Христов и след това се отби от напречната греда на Янко Георгиев.

В 41-ата минута Стоян Стоичков отправи далечен шут от пряк свободен удар, но Валентино Кинтеро се хвърли към долния си ляв ъгъл и успя да избие топката.

След изпълнението на корнера от страна на Стоян Стоичков, вратарят на домакините Валентино Кинтеро не успя да избие добре топката и тя попадна в Мойсес Пара, който я прати в мрежата с прецизен удар. Попадението обаче не беше зачетено , тъй като при центрирането на Стоичков топката бе напуснала очертанията на терена.

Само секунди по-късно Галин Иванов получи топката пред наказателното поле и изведе Бертранд Фурие сам срещу Валентино Кинтеро в наказателното поле. Нападателят премина покрай вратаря и прати кълбото в мрежата, но веднага бе отсъдена засада на французина.

В 44-ата минута Хуанка Пинеда изведе Исмаел Ферер с добро дълго подаване отдясно в наказателното поле, испанецът овладя с първото докосване с десния крак и с второто пусна остро ниско центриране към връхлитащия Алберто Салидо. Звездата на старозагорци засече незабавно с десния крак, като изненада Янко Георгиев, но топката премина на милиметри покрай левия страничен стълб на вратата на Септември.

В началото на втората част Мойсес Пара финтира Стефан Гаврилов и нанесе хубав техничен удар с десния крак пред наказателното поле, но топката премина над напречната греда на домакините.

Янко Георгиев не изпълни добре удара от вратата в 59-ата минута и прати топката в Йесид Валбуена, който с едно докосване намери Алберто Салидо. Испанецът влезе в наказателното поле срещу Валантайн Озорнвафор, финтира го и стреля с десния крак, но много разочароващо.

В 71-ата минута Исмаел Ферер финтира Йоан Бауренски отляво в наказателното поле и комбинира с Алберто Салидо, който върна за Стефан Гаврилов. Последва силен изстрел на халфа с десния крак пред наказателното поле, а Салидо леко отклони топката с десния крак, но Янко Георгиев реагира светкавично и спаси.

В 77-ата минута след центриране отдясно Исмаел Ферер намери Алберто Салидо на далечната греда. Голмайсторът на заралии овладя топката и опита прехвърлящ фалцов удар през Робин Шутен, но на сантиметри покрай лявата греда на Янко Георгиев.

Алберто Салидо изпрати остро центриране от пряк свободен удар отдясно, но в наказателното поле никой от неговите съотборници не успя да отиграе, като сантиметри разделиха Кайо Лопес от това да засече топката с глава, която премина доста близо покрай дясната греда на Янко Георгиев в 81-ата минута.

