Берое и Монтана си разделиха по една точка

Берое и Монтана завършиха 1:1 в мач от 12-ия кръг на efbet Лига, игран на стадиона под Аязмото.

Двубоят предложи динамика и по едно попадение още през първото полувреме.

Старозагорци започнаха по-активно и поведоха още в 7-ата минута. Йесид Валбуена получи топката вдясно и намери Жоао Милейрао, който центрира отлично към далечната греда. Там Алберто Салидо се измъкна от защитата на гостите и отблизо преодоля Марсио Роса – 1:0 за Берое.

Монтана реагира бързо и в 16-ата минута успя да изравни. След дълго подаване на Соломон Джеймс, капитанът на домакините Хуан Пабло Саломони подцени ситуацията, а Филип Ежикие му отне топката, навлезе в наказателното поле и от малък ъгъл изненада Артур Мота – 1:1.

Попадението даде увереност на гостите. В 24-ата минута стражът на Берое трябваше да се намесва решително след мощен удар на Калоян Стрински, а малко по-късно Борис Димитров стреля над вратата след подаване на Кристофър Ачемпонг.

След почивката темпото спадна, но положения не липсваха. В 52-ата минута Калоян Стрински опита далечен удар, минал покрай целта. Малко след това Саломони стреля над гредата с атрактивен опит „над глава“, а в 55-ата минута Марсио Роса отрази опасен шут на Кайо Лопес от около 20 метра.

Играта бе спирана няколко пъти заради контузии, като Викторио Вълков бе изнесен на носилка в 66-ата минута.

В 76-ата минута Монтана имаше отличен шанс да поведе, след като Илиас Илиадис стреля от дистанция, но Артур Мота спаси. Секунди по-късно същият Илиадис изведе Ежикие сам срещу вратаря, но стражът на Берое отново се намеси решително.

В 81-ата минута гостите стигнаха до нова спорна ситуация. Ежикие навлезе в наказателното поле и бе съборен от вратаря на Берое, като съдията първоначално посочи бялата точка, но след консултация бе отсъдена засада и дузпата бе отменена.

До края резултатът се запази – 1:1, което остави двата тима в долната половина на класирането.

