петък, декември 19, 2025
Спорт

Берое и Лудогорец закриват футболната година

В последния мач в българския футбол за 2025 г., който е и отложен такъв от шестия кръг на efbet Лига, Берое приема Лудогорец в Стара Загора.

Двубоят на стадион „Берое“ стартира в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Домакините са 13-и във временното класиране с 16 точки и не познават вкуса на победата вече в 9 поредни срещи в шампионата. Възпитаниците на Хосу Урибе могат при успех над разградчани да се изкачат с позиция нагоре и да изпреварят друг закъсал тим – Спартак Варна. „Зелените“ са неубедителни под Аязмото дотук през сезона, записвайки 2 победи, 4 ремита и 3 загуби при голова разлика 8:9. Аут с травми продължават да са Артур Мота и Викторио Вълков. През седмицата стана ясно, че халфът Алекс Масого бе повикан от Екваториална Гвинея за Купата на африканските нации.

„Орлите“ са трети в подреждането с 34 точки и при успех в Стара Загора ще останат на същата позиция, но вече с равни точки с втория ЦСКА 1948. Пер-Матиас Хьогмо все още не може да разчита на контузените Агибу Камара, Георги Терзиев, Едвин Куртулуш и Йоел Андерсон. Разградчани са третият най-добър гост в елита с постигнати дотук 4 победи, 4 ремита и 1 поражение. Вече в седем поредни мача във всички турнири шампионите са непобедени. През седмицата тимът обяви плановете за лятна подготовка, които включват контроли с унгарския Пакш и полския Раков, като директно от Турция Лудогорец ще лети за Глазгоу за срещата от Лига Европа с Рейнджърс.

Последният мач между двата тима се игра през месец февруари тази година, като Лудогорец надделя над Берое в Разград с 2:1. Кайо Видал отбеляза два гола за победителите, а точен за заралии бе Алберто Салидо.

ЕКИПИТЕ

БЕРОЕ: зелена фланелка, бели гащета, зелени чорапи

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в жълто

БИЛЕТИТЕ

Цената на стандартния билет за мача е 15 лв., пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. Зрителите могат да се сдобият с билети от касите на стадион „Берое“, както и онлайн в мрежата на Ивентим.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

16.02.2025 Лудогорец – Берое 2:1

25.08.2024 Берое – Лудогорец 0:1

26.02.2024 Берое – Лудогорец 0:2

27.08.2023 Лудогорец – Берое 5:0

03.05.2023 Лудогорец – Берое 2:1

17.10.2022 Берое – Лудогорец 0:4

09.04.2022 Берое – Лудогорец 0:1

31.10.2021 Лудогорец – Берое 2:0

04.05.2021 Лудогорец – Берое 3:1

07.03.2021 Берое – Лудогорец 1:4

