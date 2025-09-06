Берое: Честита годишнина, България!

Днес България отбелязва 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Центърът на честванията е в град Пловдив, където на този ден през 1885 година, след влизането в града на революционерите от Голямоконарската чета, е свален от власт Гаврил Кръстевич и е обявено Съединението. На мястото на управлението на Източна Румелия е създадено Временно правителство с участието на представители на всички политически сили, военни и революционери.

На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава Съединението, а защитата на този велик български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на правителството и на дипломацията.

Честита годишнина, България!

