„Берое 2016“ приема „Локомотив Авиа“ в домакински двубой от мъжкото волейболно първенство

Срещата между двата тима е част от шампионатния календар при мъжете

На 18 декември 2025 г. (четвъртък) от 19.00 часа в спортна зала „Иван Вазов“ в Стара Загора ще се проведе волейболна среща при мъжете между отборите на ВК „Берое 2016“ и ВК „Локомотив Авиа“ (Пловдив).

Двубоят е част от шампионатния календар и се очаква да предложи динамична игра и оспорвана надпревара, като домакините от „Берое 2016“ ще очакват подкрепата на старозагорската публика в ключов сблъсък срещу пловдивския тим.

Община Стара Загора и ВК „Берое 2016“ канят всички любители на волейбола да подкрепят отбора и да станат част от спортната атмосфера.















