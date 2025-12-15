Бернардо Коуто се раздели със Спартак Вн

Уважаеми фенове на Спартак Варна,

През изминалата седмица се разделихме с нашия любимец Бернардо Коуто.

Искаме да ви уведомим, че месеци преди това бяхме предприели конкретни стъпки към него, тъй като договорът му навлизаше в последните си шест месеца и изтича през лятото.

Въпреки негативната финансова обстановка направихме опит за по-сериозно увеличение на възнаграждението му. В открити и коректни разговори — каквато е практиката в нашия клуб — заедно стигнахме до извода, че това е ключов момент в неговата кариера и че той желае да направи следващата крачка в развитието си.

Благодарим на Бернардо Коуто от сърце! Той остави сърцето и душата си за нашия клуб! Благодарим му, че не се поколеба и остана точно тогава, когато беше най-тежко! Въпреки неправдите и трудностите в Спартак Варна той не се оплака нито за миг и често беше повече българин от българите.

Затова Бернардо заслужава своята следваща стъпка. Пожелаваме му успех и развитие в кариерата!

Всички подробности очаквайте на срещата ни на 9-ти януари!

Успех, Бернардо!

