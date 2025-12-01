Българският волейбол с още една престижна награда

През тази година трупахме самочувствие и авторитет, вече идва ред да го защитаваме, отсече Любомир Ганев

Уникалната година за българския волейбол беше ознаменувана с още една престижна награда. Хотел „Маринела“ беше домакин на десетото издание на приза Bright Awards. Наградата се дава за особено големи заслуги през годината в различни сфери от обществото на компании, организации и институции, които работят успешно.

Във волейбола България участва на шест световни и две европейски първенства през 2025-а. Най-големите успехи бяха сребърните медали при мъжете на мондиала в Манила и златото при жените под 19 години в Осиек. Заради цялостното представяне на българските отбори наградата в категория „Спорт“ беше за БФ Волейбол.

Президентът Любомир Ганев получи приза от заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева. Представянето на церемонията беше впечатляващо: „Любо Ганев е голям не само във волейбола като състезател, а и като човек, но доказа, че е „Голям“ и като мениджър и ръководител, защото направи прекрасни неща за българския волейбол. И съвсем естествено бе да се постигат резултати. Именно само преди два месеца, националният ни отбор по волейбол мъже спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините. Можем да си представи какви успехи предстоят оттук нататък в българския волейбол, благодарение на упорита и последователна работа на федерацията, отборите, треньорите и състезателите.”

“Ще трябва да потърсим нови витрини в офиса на федерацията, за да събираме наградите само от тази година – усмихна се Ганев. – Благодаря за признанието! Многократно казах, че съм най-щастливият президент на спортна федерация в България. Искам отново да натъртя, че наградите не са плод на усилията на един човек. Всички хора, които работим в българския волейбол, са дали своя принос за случилото се през годината. Няма да ги деля! Искам да поздравя колегите от Управителния съвет, националните треньори, състезателите, клубовете, служителите във федерацията! Всеки един от тях е дал своя принос България да бъде световна сила в нашия любим спорт! И знам, че всички сме убедени в най-важното – сега постигнахме много. Но това много изисква още повече в бъдеще. Взимаме глътка въздух по празниците и запретваме ръкави за 2026 година! През тази трупахме самочувствие и авторитет, вече идва ред да го защитаваме!“

