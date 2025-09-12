🇧🇬 Българският национален отбор по баскетбол на колички спечели титлата на Европейското първенство в Самоков, Дивизия C.

🏆 Във финала момчетата на Денислав Иванов сразиха Швеция със 71:44 в „Арена СамЕлион“ и завършиха без загуба в шестте си мача.

🔝 Преди ден нашият тим увенча доброто си представяне и с промоция в Дивизия B.

🥉 Третото място на шампионата отиде за отбора на Белгия, победил Сърбия в малкия финал.

👏 Поздравления, български момчета!

СНИМКА: БФ Баскетбол

