„Българска армия“ грейна в червено!

Популярният рефрен на Сектор Г: „Червени сме, горди сме“!, е повече от актуален – в късните часове на вчерашния ден бе реализиран първият тест на осветлението на фасадата на реконструирания ни дом „Българска армия“.

Първите части от облицовката на Сектор В на легендарния стадион грейнаха в червено, а скоро туптящото футболно сърце в Борисовата градина ще озарява с алено отражение в пълния си блясък.

Стълбовете, снабдени с прожектори с RGBW осветление от последно поколение са разположени по протежение на фасадната конструкция при Сектор В, като осветяват слънцезащитните панели, разположени под различен ъгъл и наклон. Хоризонталните ламели, поставени на вертикални шини, покриващи външната част на новия дом на ЦСКА, ще са общо около 11 хил. броя с обща дължина от над 28 хил. линейни метра, като всеки от тях е дълъг 2,44 метра.

По време на тестовите изпитания на осветлението всеки елемент от фасадата, а също така насочването и насищането на светлината от прожекторите, ще бъдат внимателно прецезирани, за да се постигне оптимален и равномерен визуален ефект. Дори в настоящия си първоначален вид обаче осветлението е изключително въздействащо.

В завършен вид фасадното осветление ще бъде управлявано от централизирана система заедно с осветлението на терена и това на трибуните, което ще позволи синхронизираната им употреба за постигането на различни ефекти в зависимост от конкретните нужди на съоръжението.

Паралелно с това напредват дейностите по оформяне на цялостната конструкция на стадион „Българска армия“ в съответствие с одобрения проект и заложените срокове. Сектор В е най-близо до финалния си вид, като освен с фасадата, трибуната вече е оборудвана напълно и с козирка, която в предния си край ще се покрие с прозрачен поликарбонат, позволяващ допълнителна осветеност на футболния терен. Върху трибунните панели вече се поставя и специално хидроизолационно покритие, след което ще бъде възможно и монтирането на седалките.

Дейностите по Сектори Г и Б също напредват с бързи темпове, а в централния Сектор А се извършва изливането на плочата на предпоследното ниво.

