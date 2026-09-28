България завърши девета на Евроволей 2026 и си гарантира място на Световното първенство

Националите записаха четири победи, над 13 000 зрители гледаха триумфа срещу Полша, а силното представяне запази България на девето място в световната ранглиста

Българският национален отбор по волейбол за мъже завърши на девето място в крайното класиране на Евроволей 2026. Страната ни бе сред домакините на европейското първенство заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим приключи участието си на осминафиналите след драматична загуба с 2:3 от Германия.

В груповата фаза България записа четири победи – срещу Северна Македония, Португалия, Израел и действащия европейски шампион Полша. Националите допуснаха две поражения – от Украйна и Германия.

Над 13 000 гледаха победата срещу Полша

Един от най-запомнящите се моменти за българския тим бе победата с 3:2 над Полша.

Двубоят събра над 13 000 зрители на трибуните на „Арена 8888 София“ и се превърна в най-посетения мач не само в груповата фаза, но и на целия Евроволей 2026.

Общо шест срещи на България попаднаха сред десетте най-посетени двубоя на шампионата във всички държави домакини.

България запазва деветото място в световната ранглиста

Представянето на Евроволей има значение и за позицията на националния отбор в световната ранглиста.

България запазва деветото място с 274.55 точки, което гарантира участие на Световното първенство в Полша през следващата година.

Националният ни тим получава квота като отбора с най-висок ранкинг сред съставите, които не са се класирали по друг критерий.

Александър Николов сред водещите реализатори

Европейското първенство донесе и редица силни индивидуални показатели за българските волейболисти.

Александър Николов завърши на десето място сред реализаторите със 140 точки в шест мача. Посрещачът е и седми при изпълнителите на начален удар с 15 аса.

Силно се представи и Симеон Николов, който реализира 18 директни точки от сервис в шест срещи. Това му отреди третото място в класацията – само на два аса зад Олех Плотницки и Лука Мартила. Българският национал заема и шесто място сред разпределителите на шампионата.

Капитанът Алекс Грозданов се нареди на 11-а позиция сред най-добрите блокировачи с 20 точки от блокада.

Сред отличаващите се български състезатели бе и Жасмин Величков. Младият посрещач, който по време на първенството изпълняваше и функциите на либеро, зае четвърто място в тази класация с 41.91% перфектно посрещане от 136 отиграни топки.

Следващата голяма цел – Световното първенство

Участието на България на Евроволей 2026 приключи на осминафиналите, но първенството донесе опит за младия национален отбор и редица силни индивидуални представяния.

Следващите големи предизвикателства пред тима са Световното първенство в Полша и VNL през 2027 година.

Българската федерация по волейбол благодари на публиката за атмосферата и подкрепата към националите, както и на партньорите, треньорския щаб и състезателите за работата през лятото и по време на европейското първенство.

От федерацията подчертават, че България отново е показала възможностите си като домакин на големи волейболни събития, а амбицията е следващата крачка да бъде още по-висока.

Снимки: Startphoto.bg

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