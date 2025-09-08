България записа загуба в Грузия

Българският национален отбор по футбол претърпя второ поражение в група Е на Световните квалификации.

Тимът отстъпи с 0:3 на Грузия при визитата си в Тбилиси. Хвича Кварацхелия и Ника Гагнидзе дадоха преднина през първата част, а в средата на втората Жорж Микаутадзе оформи крайния резултат.

Селекционерът на България Илиан Илиев направи пет промени в стартовия състав. От 11-те отсъстваха Фабиан Нюрнбергер, Васил Панайотов, Ивайло Чочев, Илия Груев и Александър Колев, а новите лица бяха Росен Божинов, Георги Миланов, Андриан Краев, Владимир Николов, Марин Петков.

Българският отбор започна активно и се възползва от неуверената игра на защитата на домакините. В рамките на пет минути България направи две добри атаки, като в 5-ата минута Марин Петков от три метра пропусна да открие резултата с глава. Две минути по-рано Радослав Кирилов стреля по диагонала, но се оказа, че е в засада.

Три минути по-късно Отар Какабадзе се включи по дясното крило, финтира Недялков и стреля много мощно, но Вуцов спаси.

Постепенно грузинците овладяха средата на терена, а в 21-ата минута Хвича Кварацхелия опита да застраши вратаря Вуцов, но топката мина покрай гредата.

В 30-ата минута Грузия поведе след отнета топка от България. Кварацхелия излезе сам срещу Вуцов и прокара топката под плонжа му, като Кристиян Димитров нямаше как да помогне.

Минута преди края домакините удвоиха преднината си, след като Ника Гагнидзе беше изведен зад защитата и сам срещу вратаря прокара топката през краката му.

На полувремето Илиан Илиев направи две промени, пускайки в игра Нюрнбергер и Груев и това доведе до известно стабилизиране в средата на терена. Но в 66-ата минута домакините стигнаха до трети гол. Много активният днес Кочорашвили стреля, топката се оказа коварна за Вуцов, който не успя да я улови и при добавката Микаутадзе нямаше как да сбърка. Страничният съдия Даниел Юнг вдигна засада при гола, което наложи проверка със системата за видеопомощ (ВАР), откъдето пък потвърдиха редовността му.

Грузия – България 3:0



Голмайстори: 1:0 Хвича Кварацхелия 30, 2:0 Ника Гагнидзе 44, 3:0 Жорж Микаутадзе 66

Жълти картони: Анзор Меквабишвили, Лука Лочошвили (Грузия), Емил Ценов, Марин Петков, Андриан Краев, Кристиян Димитров (България)

Главен съдия: Глен Нюберг (Швеция)

Помощници: Махбод Беиги и Даниел Юнг (и двамата от Швеция)

ВАР-съдия: Пол ван Букел (Нидерландия)

Стадион „Борис Пайчадзе“: 48 000 зрители

Грузия: Георги Мамардашвили, Отар Какабадзе (83 – Нодар Ломинадзе), Лука Лочошвили, Саба Гогличидзе,

Иракли Азаров, Ника Гагнидзе, Анзор Меквабишвили, Георги Кочорашвили (77 – Володимер Мамучашвили),

Зурико Давиташвили (83 – Саба Лобжанидзе), Жорж Микаутадзе (77 – Буду Зивзивадзе), Хвича Кварацхелия (77 – Георги Гулаишвили)

България: Светослав Вуцов, Николай Минков (46 – Фабиан Нюрнбергер), Кристиян Димитров,

Росен Божинов, Антон Недялков, Андриан Краев (46 – Илия Груев), Емил Ценов,

Марин Петков (79 – Станислав Шопов), Георги Миланов (67 – Ивайло Чочев), Радослав Кирилов,

Владимир Николов (67 – Александър Колев)

