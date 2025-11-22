България WU19 се събра на лагер преди европейските квалификации в Албена

Националният отбор на България по футбол за девойки до 19 години се събра на лагер преди предстоящите квалификации за Европейското първенство на УЕФА.

Селекционерът Ангел Славов ще разчита на група от 20 състезателки, които ще защитават националната фланелка в мачовете от Група А5.

Квалификационният турнир ще се проведе в Албена, като България ще бъде домакин на съставите на Полша, Швеция и Ирландия.

Срещите са разпределени както следва:

26 ноември: България – Полша

България – Полша 29 ноември: България – Швеция

България – Швеция 2 декември: България – Ирландия

Състав на България WU19:

Виктория Танева – Локомотив Ст. З. Гергана Халянова – Спортика Моника Балиова – Спортика Огняна Бургоджиева – ФК Пълдин Силяна Михалева – ФК Пълдин Теодора Митова – ФК Пълдин Йорданка Парнарова – ФК Пълдин Никол Мицковска – ФК Пълдин Тереза Попова – ПФК Лудогорец Мариела Петрова – ПФК Лудогорец Татяна Радоева – ПФК Лудогорец Рая Бонева – Локомотив Ст. З. Анабел Николова – ФК НСА Христина Милчева – ФК ЛП Суперспорт Далия Виденова – ФК НСА Андреа Бояджиева – Wacker München (Германия) Мишел Роуз Мъдиман – Bohemian FC (Ирландия) Елена Каменова – WFC Kamenica Sasa (С. Македония) Катерина-Мария Равначка – Freedom FC (Италия) Никол Диманова – Soroksár SC (Унгария)

Българският футболен съюз пожелава успех на младите ни националки.

Facebook

Twitter



Shares