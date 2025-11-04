България WA в квалификационна група с Хърватия, Косово и Гибралтар за Мондиал 2027

Жребият за груповата фаза на европейските квалификации за Световното първенство за жени през 2027 година бе изтеглен днес.

България WA попадна в група С2 с отборите на Хърватия, Косово и Гибралтар.

Жребият определи групите във всичките три лиги, мачовете от които ще се проведат между февруари/март и юни 2026 г. Те ще определят четири от местата на УЕФА на Световното първенство по футбол за жени през 2027 г. в Бразилия, както и кои 32 отбора ще се класират за баражите между октомври и декември 2026 г., които ще определят още седем директни места за финалите и едно място в баражите между конфедерациите.

Европейските квалификации в груповата фаза се играят в същия формат като Лигата на нациите за жени на УЕФА, като отборите са разделени в три лиги: Лига А с 16 отбора, Лига В с 16 отбора и Лига С с 21 отбора.

