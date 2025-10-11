България U21 загуби с 3:0 при визитата си на Португалия

Младежкият национален отбор на България загуби с 3:0 при визитата си на Португалия в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Попаденията реализираха Родриго Мора (58), Тиаго Паренте (66) и Густаво Варела (79).

Още във втората минута Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, чийто удар не намери целта.

Още в следващата атака Родриго Мора центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес стреля от далечна дистанция, но родният страж се намеси.

До края на първата част попадения не паднаха.

В 55-ата минута футболистите на Тодор Янчев направиха бърза атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле към Асен Митков, който обаче не успя да отправи достатъчно добър изстрел.

Три минути по-късно Португалия откри чрез Родриго Мора.

В 65-ата минута Георги Лазаров получи втори жълт картон от главния съдия и по този начин остави отбора с 10 души на терена.

Две минути по-късно падна и втори гол във вратата на България. Резервата Диего Травасос стреля с левия крак, а Пламен Андреев изби. При добавката обаче Тиаго Паренте не пропусна да матира стража.

В 79-ата минута Карлос Форбс центира остро към Густаво Варела, който с едно докосване направи резултата класически.

Десет минути по-късно Тиаго Габриел отправи удар с глава след центриране от корнер, но топката попадна право в ръцете на Пламен Андреев. След успеха Португалия се изкачи на върха с пълен актив от 9 точки, колкото имат и футболистите на Чехия. България остава с 4 пункта на третата позиция.

ПОРТУГАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ 3:0

1:0 Родриго Мора (58)

2:0 Тиаго Паренте (66)

3:0 Густаво Варела (79)

Стартови състави:

Португалия (U21): 12. Жоао Карвальо, 19. Тиаго Паренте, 5. Гонсало Оливейра, 4. Тиаго Габриел, 17. Мартим Фернандеш. 20. Густаво Са, 16. Диего Родригес, 7. Джеовани, 21. Рожер Фернандес, 10. Родриго Мора, 9. Юсеф Шермити

България (U21): 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 5. Мартин Георгиев, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 21. Петко Панайотов, 11. Георги Лазаров, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

Facebook

Twitter



Shares