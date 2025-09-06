България U21 победи Гибралтар U21 с 3:0 в първи мач от квалификациите за Евро 2027.

Срещата се игра в Пазарджик, а попаденията бяха дело на Георги Лазаров (17, 26) и Никола Илиев (42) от дузпа.

В 7-ата минута България създаде добра възможност за гол. Балов стреля силно, а от голлинията с шпагат бранител изчисти. Минута по-късно Асен Митков центрира от десния фланг, а Боби Рупанов нанесе ножичен удар, при който топката прелетя над вратата.

В 10-ата минута Митков подаде към Полендаков. Той влезе в наказателното поле и извади топката назад, а атаката завърши със силен удар на Никола Илиев, който премина на сантиметри от гредата. Пет минути по-късно видяхме и първата вратарска намеса на стража на Гибралтар. Той отрази силен удар на Никола Илиев.

В 17-ата минута Георги Лазаров ознаменува дебюта си за националния отбор с гол. В 26-ата минута гредата спря България.

Минута по-късно резултатът стана 2:0. Борислав Рупанов стреля с глава, а стражът на гостите изби точно на крака на Георги Лазаров, който не сбърка от близко разстояние.

В края на първата част „лъвчетата“ получиха право да изпълнят дузпа, след като топката срещна ръката на Карингтън след изстрел на Рупанов. Зад топката застана Никола Илиев, който покачи на 3:0 в 42-рата минута.

След почивката Александър Димитров замени Георги Лазаров и Кристиян Балов с техните съотборници и на клубно ниво Николай Златев и Роберто Райчев.

Началните минути на втората част също преминаха под диктовката на българите. Теодор Иванов стреля от границата на наказателното поле в 55-ата минута покрай целта, а четири минути след това Хари Виктор отрази изстрел на Никола Илиев.

Николай Златев проби отляво и потърси далечния ъгъл, но топката премина покрай вратата в 62-рата минута.

В 73-ата минута Джулиън Брито засече с глава центриране на Мейсън, но Алекс Божев с една ръка изби над вратата.

България изигра последните няколко минути от срещата с човек по-малко, след като Михаил Полендаков се контузи, а Александър Димитров вече бе извършил всичките си смени.

БЪЛГАРИЯ – ГИБРАЛТАР 3:0

1:0 Георги Лазаров (17)

2:0 Георги Лазаров (26)

3:0 Никола Илиев (42 д)

БЪЛГАРИЯ: 23. Алекс Божев, 5. Михаил Полендаков, 6. Мартин Георгиев, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 10. Никола Илиев /к/, 18. Кристиян Балов, 13. Георги Лазаров, 11. Борислав Рупанов

Резерви: 1. Пламен Андреев, 2. Захари Атанасов, 3. Викторио Вълков, 4. Кубрат Йонашчъ, 7. Роберто Райчев, 8. Антоан Стоянов, 9. Борис Димитров, 19. Николай Златев, 21. Петко Панайотов

Селекционер: Александър Димитров

Гибралтар: 1. Виктор, 7. Пийкок, 3. Гонсалес, 5. Карингтън, 4. Брито, 10. Клинтън /к/, 19. Емрани, 8. Стивънс, 14. Буселхам, 11. Мейсън, 9. Каетано

Резерви: 13. Реканьо, 2. Кумбес, 6. Федерико, 12. Бусто, 15. Мансфийлд, 16. Фортунато, 17. Баутиста, 18. Де Торес, 20. Чиполина

Селекционер: Давид Окело

