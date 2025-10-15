България U21 победи Чехия с 2:1 след обрат

Младежкият национален отбор на България победи с 2:1 Чехия в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство.

Матей Шин беше точен за гостите в 30-ата минута, а Никола Илиев изравни четири минути по-късно. За обрата на „лъвчетата“ се разписа Петко Панайотов в 85-ата минута.

През първата част селекцията на Тодор Янчев имаше повече положения пред противниковата врата. Още в 5-ата минута опасен удар на Балов премина покрай вратата на чехите.

В 25-ата минута Никола Илиев беше изведен зад гърба на защитата в наказателното поле, стреля по земя, но встрани от вратата.

В 29-ата минута Борислав Рупанов овладя топката и нанесе силен удар. Вратарят на гостите се разтегна и спаси опасното положение.

Малко след това гостите организираха контраатака, при която Матей Шин беше изведен зад гърба на защитата и реализира.

В 34-ата минута „лъвчетата“ изравниха чрез Никола Илиев. Озовал се на втора греда, той спря топката и със силен удар изравни резултата.

В 55-ата минута Полендаков получи топката по десния фланг. Последва центриране, засечено с глава от Рупанов, който стреля с глава в аут.

В 60-ата минута Адам Севински изчисти топката малко преди голлинията след удар на Никола Илиев. Секунди по-късно Балов потърси силен удар в далечния ъгъл, който беше блокиран и излезе в корнер. От ъгловия удар Никола Илиев засече топката и нанесе хубав удар, но вратарят на Чехия плонжира и изби удара.

В 75-ата минута Петко Панайотов нанесе удар от въздуха, но заложи на силата и прати изстрела си над вратата. Пет минути по-късно Борислав Рупанов изскочи зад защитата, последва удар по земята, който беше спасен. В 81-рвата минута отново той стреля, но вратарят блокира шута му.

В 85-ата минута България стигна до обрата, а в герой за тима се превърна Петко.

БЪЛГАРИЯ – ЧЕХИЯ 2:1

0:1 Матей Шин (30)

1:1 Никола Илиев (34)

2:1 Петко Панайотов (85)

България: 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 4. Тодор Павлов, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 16. Цветослав Маринов, 22. Асен Митков, 21. Петко Панайотов, 10. Никола Илиев, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

