България U17 стартира подготовка

България U17 стартира лагер, който се явява част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през месец Октомври.

Подопечните на треньора Светослав Петров се събраха на базата в НСА, а пред тима предстоят три контролни срещи като гост, както следва:

6.09 – Фортуна Дюселдорф u U17 (Дюселдорф)

09.09 – Борусия Дортмунд U17 (Дортмунд)

11.09 – Вестфалия U17 (Кайзерау)

Списък с повиканите играчи:

Вратари

1 Александър Панайотов Лудогорец Разград

2 Алек Здравков Левски София

Защитници

3 Мартин Пенчев Черно море Варна

4 Тимур Мустафа Лудогорец Разград

5 Светослав Иванов Славия София

6 Виктор Иванов Септември София

7 Максимилиян Лазаров Славия София

8 Преслав Стойков Лудогорец Разград

9 Александър Ценов Левски София

10 Никола Калчев Аугсбург

Полузащитници

11 Беки Сезай Галатасарай

12 Ернан Ангелов Левски София

13 Александър Вутов Септември София

14 Ястиян Георгиев Лудогорец Разград

15 Мартин Петков Ботев Пловдив

16 Георги Камбитов Левски София

Нападатели

17 александър Маринов Септември София

18 Петър Байряков Ботев Пловдив

19 Кирил Петров Черно море Варна

20 Лазар Петров Левски София

21 Андрей Грозданов Септември София

22 Петър Благоев Славия София

Треньор U17: Светослав Петров

