вторник, септември 1, 2026
Последни:
Спорт

България U16 стартира с категорична победа над Турция на Балканиадата

Недялко Тенев

Младите „лъвчета“ спечелиха с 3:0 гейма първия си двубой на турнира в Митилини

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 16 години започна с убедителна победа участието си на Балканиадата в Митилини, Гърция. Възпитаниците на Николай Хаджииванов надиграха Турция с 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).

В надпреварата участват пет отбора – България, Гърция, Турция, Сърбия и Румъния, като турнирът се провежда по системата „всеки срещу всеки“.

България доминира в първите два гейма

Младите български волейболисти контролираха по-голямата част от срещата. В първите два гейма националите не позволиха на съперника да наложи играта си и стигнаха до успех съответно с 25:18 и 25:20.

Най-оспорвана беше третата част. Турция показа по-сериозна съпротива и в заключителните моменти поведе с 23:21.

Българските волейболисти обаче демонстрираха характер, изравниха при 23:23 и останаха по-устойчиви в решителните разигравания. „Лъвчетата“ затвориха гейма при 26:24, с което оформиха крайното 3:0.

Във втория си двубой от Балканиадата България ще се изправи срещу Румъния.

Вижте още

Рекорден интерес към спортните турнири на Узана Поляна Фест 2026

Недялко Тенев

Легендата на Левски Георги Йорданов навърши 63 години

Недялко Тенев

Александър Николов с три отличия от FIVB след впечатляващо представяне в Лигата на нациите

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest