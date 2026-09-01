България U16 стартира с категорична победа над Турция на Балканиадата

Младите „лъвчета“ спечелиха с 3:0 гейма първия си двубой на турнира в Митилини

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 16 години започна с убедителна победа участието си на Балканиадата в Митилини, Гърция. Възпитаниците на Николай Хаджииванов надиграха Турция с 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).

В надпреварата участват пет отбора – България, Гърция, Турция, Сърбия и Румъния, като турнирът се провежда по системата „всеки срещу всеки“.

България доминира в първите два гейма

Младите български волейболисти контролираха по-голямата част от срещата. В първите два гейма националите не позволиха на съперника да наложи играта си и стигнаха до успех съответно с 25:18 и 25:20.

Най-оспорвана беше третата част. Турция показа по-сериозна съпротива и в заключителните моменти поведе с 23:21.

Българските волейболисти обаче демонстрираха характер, изравниха при 23:23 и останаха по-устойчиви в решителните разигравания. „Лъвчетата“ затвориха гейма при 26:24, с което оформиха крайното 3:0.

Във втория си двубой от Балканиадата България ще се изправи срещу Румъния.