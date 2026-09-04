България U16 надигра Сърбия за трета поредна победа на Балканиадата в Гърция

Малките „лъвчета“ на победа от спечелване на балканската титла

Националният отбор на България за мъже под 16 години продължава победния си ход на Балканиадата в Митилини (Гърция).

Нашите момчета надиграха Сърбия с 3:1 (25:10, 25:19, 22:25, 25:18) в третия си мач от турнира. С това тимът, воден от Николай Хаджииванов, се поздрави с трета поредна победа и е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.

След този развой най-малките „лъвчета“ са съвсем близо до спечелване на балканската титла. Успех в последния ден, в който срещаме домакините от Гърция, ще доведе до златото на Балканския форум. Двубоят е на 5 септември от 19:30 часа българско време.

Мачът със Сърбия повтори сценария от победата над Румъния. Националите ни изиграха силни два гейма. Последва лек спад, но в четвъртия гейм се завърнаха с пълна сила за крайния успех.

Българските волейболисти започнаха ударно в мача. Сервисът на Добромир Кирев се оказа труден за опонента, а тимът ни поведе с 6:0. Националите ни продължиха да натискат и сразиха съперника, като го оставиха на едва 10 точки в първата част. Отборът ни запази възходящата линия и диктуваше играта и във втория гейм. Имаше водачество през цялото време и го спечели отново с разлика за 2-0.

Бързият успех доведе до лек спад в темпото и съперниците успяха да се върнат в мача. Третата част бе равностойна до 21:21. Този път сърбите показаха повече възможности и се откъснаха с 23:21. Запазиха преднината и спечелиха гейма.

В четвъртата част малките ни национали отново бяха безапелационни. Отново бяха по-добрият тим на полето, не позволиха повече обрати и спечелиха мача с крайното 3-1.