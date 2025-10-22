България U15 завърши с две победи и едно поражение участието си в приятелския турнир на УЕФА
България U15 завърши с две победи и едно поражение участието си в приятелския турнир на УЕФА, който срещна „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.
Селекцията на Петър Карачоров показа силна игра в рамките на надореварата, като в последния си мач срещу Полша U15 отстъпи с 0:2 след трудно начало на двубоя. В течение на мача обаче младите таланти демонстрираха множество положителни моменти, имаха няколко възможности за гол и удариха греда.
В рамките на турнира България U15 записа успехи над Литва и Словакия съответно с 4:2 и 2:0.
|Повиквателни България U15
|Вратари
|1
|Лука Маркес
|ЦСКА 1948
|2
|Александър Галев
|Левски София
|Защитници
|3
|Димитър Цуков
|ЦСКА София
|4
|Васил Въргулев
|Ботев Пловдив
|5
|Александър Ангелов
|Лудогорец Разград
|6
|Борис Стефанов
|Национал София
|7
|Валентин Петров
|Левски София
|8
|Галин Димитров
|Славия София
|9
|Денислав Петров
|Лудогорец Разград
|10
|Румен Даскалов
|ЦСКА София
|Полузащитници
|11
|Ник Георгиев
|Лудогорец Разград
|12
|Никола Иванов
|Динамо Загреб
|13
|Алекс Цинигаров
|Локомотив Пловдив
|14
|Даниел Рангелов
|Лудогорец Разград
|15
|Никола Радев
|Септември София
|16
|Даниел Лилковски
|Локомотив Пловдив
|Нападатели
|17
|Мартин Данчев
|ЦСКА 1948
|18
|Емилиян Николов
|Левски София
|19
|Йоан Йорданов
|Лудогорец Разград
|20
|Красимир Иличев
|ЦСКА 1948
|21
|Георги Тодоров
|Левски София
|22
|Давид Георгиев
|Септември София
|Треньор U15: Петър Карачоров