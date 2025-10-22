България U15 завърши с две победи и едно поражение участието си в приятелския турнир на УЕФА, който срещна „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа силна игра в рамките на надореварата, като в последния си мач срещу Полша U15 отстъпи с 0:2 след трудно начало на двубоя. В течение на мача обаче младите таланти демонстрираха множество положителни моменти, имаха няколко възможности за гол и удариха греда.

В рамките на турнира България U15 записа успехи над Литва и Словакия съответно с 4:2 и 2:0.

Повиквателни България U15 Вратари 1 Лука Маркес ЦСКА 1948 2 Александър Галев Левски София Защитници 3 Димитър Цуков ЦСКА София 4 Васил Въргулев Ботев Пловдив 5 Александър Ангелов Лудогорец Разград 6 Борис Стефанов Национал София 7 Валентин Петров Левски София 8 Галин Димитров Славия София 9 Денислав Петров Лудогорец Разград 10 Румен Даскалов ЦСКА София Полузащитници 11 Ник Георгиев Лудогорец Разград 12 Никола Иванов Динамо Загреб 13 Алекс Цинигаров Локомотив Пловдив 14 Даниел Рангелов Лудогорец Разград 15 Никола Радев Септември София 16 Даниел Лилковски Локомотив Пловдив Нападатели 17 Мартин Данчев ЦСКА 1948 18 Емилиян Николов Левски София 19 Йоан Йорданов Лудогорец Разград 20 Красимир Иличев ЦСКА 1948 21 Георги Тодоров Левски София 22 Давид Георгиев Септември София Треньор U15: Петър Карачоров

