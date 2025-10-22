сряда, октомври 22, 2025
България U15 завърши с две победи и едно поражение участието си в приятелския турнир на УЕФА

България U15 завърши с две победи и едно поражение участието си в приятелския турнир на УЕФА, който срещна „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа силна игра в рамките на надореварата, като в последния си мач срещу Полша U15 отстъпи с 0:2 след трудно начало на двубоя. В течение на мача обаче младите таланти демонстрираха множество положителни моменти, имаха няколко възможности за гол и удариха греда. 

В рамките на турнира България U15 записа успехи над Литва и Словакия съответно с 4:2 и 2:0. 

Повиквателни България U15  
  
Вратари  
1Лука МаркесЦСКА 1948  
2Александър ГалевЛевски София  
Защитници  
3Димитър Цуков ЦСКА София  
4Васил ВъргулевБотев Пловдив  
5Александър Ангелов Лудогорец Разград  
6Борис СтефановНационал София  
7Валентин ПетровЛевски София  
8Галин ДимитровСлавия София  
9Денислав ПетровЛудогорец Разград  
10Румен ДаскаловЦСКА София  
Полузащитници  
11Ник ГеоргиевЛудогорец Разград  
12Никола ИвановДинамо Загреб  
13Алекс ЦинигаровЛокомотив Пловдив  
14Даниел РангеловЛудогорец Разград  
15Никола РадевСептември София  
16Даниел ЛилковскиЛокомотив Пловдив  
Нападатели  
17Мартин ДанчевЦСКА 1948  
18Емилиян НиколовЛевски София  
19Йоан ЙордановЛудогорец Разград  
20Красимир ИличевЦСКА 1948  
21Георги ТодоровЛевски София  
22Давид ГеоргиевСептември София  
     
Треньор U15: Петър Карачоров

