понеделник, септември 8, 2025
България U15 се събра на лагер

Селекцията на България U15 се събра на лагера в Бояна, където отборът ще изиграе две контролни срещи.

Подопечните на наставника Петър Карачоров ще се изправят срещу година по-големите играчи от Септември U16 във вторник, 09.09, от 10:30 часа и Славия U16 в сряда, 10.09, отново от 10:30 часа. 


Това е първи лагер за набор 2011, на които им предстои турнир за развитие на УЕФА в София през месец Октомври с отборите на Полша, Словакия и Литва. 

Списък с повиканите футболисти:

Вратари                        

1            Лука Маркес ЦСКА 1948

2            Григор Стефанов      Лудогорец Разград

Защитници                 

3            Галин Димитров        Славия София

4            Борис Стефанов       Национал София

5            Васил Въргулев         Ботев Пловдив

6            Валентин Петров      Левски София

7            Румен Даскалов        ЦСКА София

8            Александър Ангелов             Лудогорец Разград

9            Благовест Найденов             Локомотив Пловдив

10         Андриян Славчев     Бургас 2024

Полузащитници                     

11         Алекс Цинигаров      Локомотив Пловдив

12         Никола Радев             Септември София

13         Ник Георгиев Лудогорец Разград

14         Даниел Лилковски  Локомотив Пловдив

15         Иван Дедев    Национал София

16         Антонио Великов      ХНК Горица

17         Ландон Йескас          Левски София

Нападатели                

18         Емилиян Николов     Левски София

19         Раян Димитров          Лудогорец Разград

20         Денислав Кондев     Сините Камъни

21         Иван Бичовски          Ботев Пловдив

22         Давид Георгиев         Септември София

23         Йоан Йорданов         Лудогорец Разград

24         Димитър Гаврилов   Осасуна

25         Красимир Илчев       ЦСКА 1948

Треньор U15: Петър Карачоров                   

