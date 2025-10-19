неделя, октомври 19, 2025
Спорт

България U15 с втори пореден успех след 2:0 над Словакия U15 в приятелския турнир на УЕФА

Редактор

България U15 записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия U15.

Надпреварата среща „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

В откриващия за надпреварата мач „лъвчетата“ спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3.  

От 16.00 часа днес е двубоят Литва U15 – Полша U15, а в заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, докато родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира са първи международни срещи за този отбор на България U15, като всички двубои се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

Повиквателни България U15  
  
Вратари  
1Лука МаркесЦСКА 1948  
2Александър ГалевЛевски София  
Защитници  
3Димитър Цуков ЦСКА София  
4Васил ВъргулевБотев Пловдив  
5Александър Ангелов Лудогорец Разград  
6Борис СтефановНационал София  
7Валентин ПетровЛевски София  
8Галин ДимитровСлавия София  
9Денислав ПетровЛудогорец Разград  
10Румен ДаскаловЦСКА София  
Полузащитници  
11Ник ГеоргиевЛудогорец Разград  
12Никола ИвановДинамо Загреб  
13Алекс ЦинигаровЛокомотив Пловдив  
14Даниел РангеловЛудогорец Разград  
15Никола РадевСептември София  
16Даниел ЛилковскиЛокомотив Пловдив  
Нападатели  
17Мартин ДанчевЦСКА 1948  
18Емилиян НиколовЛевски София  
19Йоан ЙордановЛудогорец Разград  
20Красимир ИличевЦСКА 1948  
21Георги ТодоровЛевски София  
22Давид ГеоргиевСептември София  
     
Треньор U15: Петър Карачоров

