България U15 с втори пореден успех след 2:0 над Словакия U15 в приятелския турнир на УЕФА

България U15 записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия U15.

Надпреварата среща „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

В откриващия за надпреварата мач „лъвчетата“ спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3.

От 16.00 часа днес е двубоят Литва U15 – Полша U15, а в заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, докато родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира са първи международни срещи за този отбор на България U15, като всички двубои се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

Повиквателни България U15 Вратари 1 Лука Маркес ЦСКА 1948 2 Александър Галев Левски София Защитници 3 Димитър Цуков ЦСКА София 4 Васил Въргулев Ботев Пловдив 5 Александър Ангелов Лудогорец Разград 6 Борис Стефанов Национал София 7 Валентин Петров Левски София 8 Галин Димитров Славия София 9 Денислав Петров Лудогорец Разград 10 Румен Даскалов ЦСКА София Полузащитници 11 Ник Георгиев Лудогорец Разград 12 Никола Иванов Динамо Загреб 13 Алекс Цинигаров Локомотив Пловдив 14 Даниел Рангелов Лудогорец Разград 15 Никола Радев Септември София 16 Даниел Лилковски Локомотив Пловдив Нападатели 17 Мартин Данчев ЦСКА 1948 18 Емилиян Николов Левски София 19 Йоан Йорданов Лудогорец Разград 20 Красимир Иличев ЦСКА 1948 21 Георги Тодоров Левски София 22 Давид Георгиев Септември София Треньор U15: Петър Карачоров

