петък, октомври 17, 2025
България U15 победи Литва U15 след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА.

Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база. 

„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.

От 16.00 часа днес следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

Повиквателни България U15 
  
Вратари  
1Лука МаркесЦСКА 1948  
2Александър ГалевЛевски София  
Защитници  
3Димитър Цуков ЦСКА София  
4Васил ВъргулевБотев Пловдив  
5Александър Ангелов Лудогорец Разград  
6Борис СтефановНационал София  
7Валентин ПетровЛевски София  
8Галин ДимитровСлавия София  
9Денислав ПетровЛудогорец Разград  
10Румен ДаскаловЦСКА София  
Полузащитници  
11Ник ГеоргиевЛудогорец Разград  
12Никола ИвановДинамо Загреб  
13Алекс ЦинигаровЛокомотив Пловдив  
14Даниел РангеловЛудогорец Разград  
15Никола РадевСептември София  
16Даниел ЛилковскиЛокомотив Пловдив  
Нападатели  
17Мартин ДанчевЦСКА 1948  
18Емилиян НиколовЛевски София  
19Йоан ЙордановЛудогорец Разград  
20Красимир ИличевЦСКА 1948  
21Георги ТодоровЛевски София  
22Давид ГеоргиевСептември София  
     
Треньор U15: Петър Карачоров

