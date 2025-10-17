България U15 победи Литва U15 след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА.

Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база.

„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.

От 16.00 часа днес следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

Повиквателни България U15 Вратари 1 Лука Маркес ЦСКА 1948 2 Александър Галев Левски София Защитници 3 Димитър Цуков ЦСКА София 4 Васил Въргулев Ботев Пловдив 5 Александър Ангелов Лудогорец Разград 6 Борис Стефанов Национал София 7 Валентин Петров Левски София 8 Галин Димитров Славия София 9 Денислав Петров Лудогорец Разград 10 Румен Даскалов ЦСКА София Полузащитници 11 Ник Георгиев Лудогорец Разград 12 Никола Иванов Динамо Загреб 13 Алекс Цинигаров Локомотив Пловдив 14 Даниел Рангелов Лудогорец Разград 15 Никола Радев Септември София 16 Даниел Лилковски Локомотив Пловдив Нападатели 17 Мартин Данчев ЦСКА 1948 18 Емилиян Николов Левски София 19 Йоан Йорданов Лудогорец Разград 20 Красимир Иличев ЦСКА 1948 21 Георги Тодоров Левски София 22 Давид Георгиев Септември София Треньор U15: Петър Карачоров

Facebook

Twitter



Shares