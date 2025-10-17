България U15 победи Литва U15 след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА
България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА.
Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база.
„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.
От 16.00 часа днес следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.
Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.
|Повиквателни България U15
|Вратари
|1
|Лука Маркес
|ЦСКА 1948
|2
|Александър Галев
|Левски София
|Защитници
|3
|Димитър Цуков
|ЦСКА София
|4
|Васил Въргулев
|Ботев Пловдив
|5
|Александър Ангелов
|Лудогорец Разград
|6
|Борис Стефанов
|Национал София
|7
|Валентин Петров
|Левски София
|8
|Галин Димитров
|Славия София
|9
|Денислав Петров
|Лудогорец Разград
|10
|Румен Даскалов
|ЦСКА София
|Полузащитници
|11
|Ник Георгиев
|Лудогорец Разград
|12
|Никола Иванов
|Динамо Загреб
|13
|Алекс Цинигаров
|Локомотив Пловдив
|14
|Даниел Рангелов
|Лудогорец Разград
|15
|Никола Радев
|Септември София
|16
|Даниел Лилковски
|Локомотив Пловдив
|Нападатели
|17
|Мартин Данчев
|ЦСКА 1948
|18
|Емилиян Николов
|Левски София
|19
|Йоан Йорданов
|Лудогорец Разград
|20
|Красимир Иличев
|ЦСКА 1948
|21
|Георги Тодоров
|Левски София
|22
|Давид Георгиев
|Септември София
|Треньор U15: Петър Карачоров