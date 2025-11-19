България с победа над Грузия за финал на квалификациите

България постигна победа с 2:1 над Грузия в последната си световна квалификация за Мондиал 26.

На националния стадион „Васил Левски“ силен старт тласна „лъвовете“ към дебютен успех под ръководството на селекционера Александър Димитров. Точни бяха Георги Русев и Филип Кръстев. В самия край на срещата гостите от Тбилиси върнаха едно попадение чрез Лука Лочошвили.

Двубоят в София започна ударно за България. В 10-ата минута впечатляваща комбинация между Здравко Димитров и Георги Русев завърши с попадение на втория. Русев се разписа със странична ножица, засичайки на втора греда центриране от въздуха.

Последва пропуск на голямата звезда на Грузия Хвича Кварацхелия, за да дойде вторият удар на България.

В 24-ата минута Филип Кръстев довкара избита от вратаря на гостите Гиорги Мамардашвили топка, след като преди това Здравко Димитров бе стрелял.

Най-чистата ситуация за тима на Вили Саньол се откри в 37-ата минута, когато от няколко метра Гурам Кашия стреля в аут.

След почивката грузинците опитаха да се върнат в срещата, но безупречната игра на Димитър Митов доведе до няколко отлични намеси. Особено впечатляваща бе намесата му в началото на втората част, когато с една ръка парира опасен удар на Гиорги Квилитая.

Александър Димитров реагира с двойна смяна, а в игра се появиха Марин Петков и Владимир Николов.

Едва в 88-ата минута Грузия стигна до попадение и с помощта на доза късмет, след като при разбъркване пред вратарското поле Лука Лочошвили довкара.

В другия мач от групата Испания и Турция направиха 2:2.

Така България завършва световните квалификации с 3 точки, колкото имат и Грузия, но тимът на Саньол е с по-добра голова разлика. Първи финишира действащият европейски шампион с 16, а Турция отива на бараж с 13.

България: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Стефан Велков, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов (76’ Станислав Шопов), 14. Филип Кръстев (89’ Ивайло Чочев), 7. Георги Русев (76’ Мартин Минчев), 11. Кирил Десподов (60’ Марин Петков), 10. Здравко Димитров (60’ Владимир Николов)

Facebook

Twitter



Shares