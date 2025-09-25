четвъртък, септември 25, 2025
България направи чудото!

Редактор

Нашите момчета обърнаха САЩ след невероятна драма и се класираха на полуфиналите на Световното първенство по волейбол!

🏐 Американците поведоха с 2:0 гейма, но нашите момчета показаха характер, воля и оставиха сърцата си на игрището, за да се поздравят с крайния успех.

🇧🇬🏐 Така след 19-годишна пауза България отново е в топ 4 на света.

🙌🇧🇬 Браво, български лъвове! Цяла България се гордее с вас.

Сигурни сме, че ще дадете всичко от себе си и ще продължите да пишете златната история на българския волейбол!

🏐 В събота селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще се изправи срещу Чехия. Успех!

