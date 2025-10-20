България има своя първи европейски клубен шампион по минифутбол
България има своя първи европейски клубен шампион по минифутбол в лицето на момчетата от Orbit.
Тимът триумфира в Euro Business Cup след драма с дузпи срещу Hayotbank Узбекистан.
Така Orbit стана първият български тим, спечелил турнир под егидата на Европейската федерация по минифутбол (EMF) –постижение, което остава със златни букви в историята.
Българският тим взе участие в надпреварата след участието си в мащабния турнир по мини футбол Sesame Лига, на който Българският футболен съюз бе официален партньор.