България има сериозно историческо предимство срещу Германия на европейски първенства по волейбол

Националите са със седем победи и две загуби срещу германците на Евроволей, а последните два официални двубоя между двата тима също завършиха с български успех

Мъжкият национален отбор на България има сериозно историческо предимство в двубоите с Германия на европейски първенства. Българите са записали седем победи и две поражения в срещите с ФРГ и обединена Германия на континенталния форум.

Особено запомнящи се остават сблъсъците от Евроволей 2013. В груповата фаза Германия печели драматично с 3:2, като още първият гейм завършва 36:34. Само четири дни по-късно България взема реванш и елиминира германците на четвъртфинал с 3:1, класирайки се сред четирите най-добри отбора в Европа.

Две години по-късно, на европейското първенство през 2015 г., България отново среща Германия два пъти. Националите печелят и двата мача с 3:0 – първо в груповата фаза, а след това и на четвъртфинала в София.

Последният двубой между двата отбора на европейско първенство е през 2021 г. в Острава, когато Германия печели и прекъсва успешната серия на българския тим.

В по-новата история обаче България отново има поводи за самочувствие срещу Бундестима. На Световното първенство през 2025 г. националите постигнаха категорична победа с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20). Александър Николов беше най-резултатен в срещата с 27 точки.

Така историческото съперничество между България и Германия отново излиза на преден план преди следващия им голям волейболен сблъсък.