България има финалист на Световното първенство по бокс в Ливърпул!

Рами Киуан ще спори за титлата в категория до 75 кг, след като в полуфиналния си бой се наложи с 5:0 съдийски гласа над представителя на домакините Калъм Мейкин.

Киуан, който е европейски шампион от 2024 г., доминира през цялото времетраене и не остави съмнения в по-високата си класа.

Поздравления и за Радослав Росенов, който се раздаде в полуфинала си в категория до 60 кг, но отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия и остана с бронз.

По-рано днес Семион Болдирев зае пето място в категория до 85 кг., като отстъпи на представителя на домакините Тийгън Стот на четвъртфиналите.

Финалът на Рами е от 22.45 ч в събота.

Последният ни световен шампион по бокс е Детелин Далаклиев от 2009 г.

Снимки: Startphoto.bg/Българска Федерация по Бокс

Facebook

Twitter



Shares