Българин влиза в борда на Европейския крикет

Европейският крикет навлиза в нова ера. Създадената през 2024 г. Европейска крикет асоциация (European Cricket Association – ECA) поставя началото на обединена визия за развитието на спорта на континента – от слънчевите средиземноморски брегове до Северна Европа, от динамичните центрове на Западна Европа до бързо развиващите се крикет общности в Източна Европа и Балканите.

Мисията на ECA е ясно формулирана:

• да стимулира растежа на крикета на местно ниво;

• да подпомага и укрепва националните федерации;

• да открива и развива нови финансови и организационни възможности;

• да изгради най-силната и обединена крикет общност, която Европа е имала досега.

За да реализира тази амбициозна визия, организацията избра нов Изпълнителен съвет, изграден от девет доказани професионалисти – ветерани в спорта, лидери в индустрията и експерти с модерен, стратегически подход. Председател на борда е Габриел Марин (Румъния), подкрепен от трима вицепрезиденти и петима членове на борда.

С пълно единодушие за член на борда беше избран проф. Николай Колев – учредител и изпълнителен директор на Българската федерация по крикет. Това е важен момент както за българския крикет, така и за позиционирането на страната ни на европейската спортна карта.

„Европейският крикет се издига – и това е само началото.“

Новият управленски екип вече работи по създаването на първия общоевропейски спортен календар, в който ще бъдат включени Европейски първенства за мъже, жени и U19, както и избор на държави домакини за тези първи големи прояви в Европа на новия олимпийски спорт.

