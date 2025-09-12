Back to school със Спартак Вн!

Новата учебна година започва, но ние я стартираме със синьо-бяло настроение!

В клубния магазин вече те чакат най-яките ученически артикули за всеки верен фен:

Тетрадки “Спартак”

Химикалки

Седмична програма

Стикери за тетрадки

Раници за победители

И сега идва най-готиното подготвили сме 2 специални промо пакета:

Пакет “Ученик Сокол”

Химикал + тетрадка + седмична програма + стикери

Само за 9,99 лв.

Пакет “Шампион Сокол”

Химикал + тетрадка + седмична програма + стикери + раница

Само за 59,99 лв.

Вземи своя пакет и започни учебната година като истински Сокол – подготвен, стилен и с настроение за победи!

Очакваме ви в магазина на ст. “Спартак” и сп.к. “Локомотив” !

Facebook

Twitter



Shares