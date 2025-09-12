петък, септември 12, 2025
Последни:
Спорт

Back to school със Спартак Вн!

Редактор

Новата учебна година започва, но ние я стартираме със синьо-бяло настроение!

💙
🤍

В клубния магазин вече те чакат най-яките ученически артикули за всеки верен фен:

✏️ Тетрадки “Спартак”

🖊️ Химикалки

📅 Седмична програма

🎨 Стикери за тетрадки

🎒 Раници за победители

И сега идва най-готиното 👉 подготвили сме 2 специални промо пакета:

🔹 Пакет “Ученик Сокол”

Химикал + тетрадка + седмична програма + стикери

➡️ Само за 9,99 лв.

🔹 Пакет “Шампион Сокол”

Химикал + тетрадка + седмична програма + стикери + раница

➡️ Само за 59,99 лв.

💥 Вземи своя пакет и започни учебната година като истински Сокол – подготвен, стилен и с настроение за победи!

📍 Очакваме ви в магазина на ст. “Спартак” и сп.к. “Локомотив” !

Интересно от мрежата

Вижте още

PFC Берое с гордост обявява, че Викторио Тодоров е повикан да представлява Националния отбор на България до 21 години

Редактор

Спартак Вн пусна билетите за мача с Локо Пд

Редактор

Тренировка на АРДА преди мача с ХИК

Редактор

Pin It on Pinterest