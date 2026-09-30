Атанас Рибарски поема временно националния отбор на България

Той ще води „лъвовете“ в предстоящите гостувания на Исландия и Люксембург в Лигата на нациите

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и членовете на неговия треньорски щаб.

Оставките са били подадени след мача с Естония, игран на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Рибарски, който в момента е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще поеме представителния тим за следващите му две срещи.

България гостува на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно – на 6 октомври, ще се изправи като гост срещу Люксембург. Двата двубоя са част от турнира Лига на нациите.

От Българския футболен съюз пожелаха успех на Атанас Рибарски и неговия екип в предстоящите срещи.