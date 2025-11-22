Арда търси реванш от ЦСКА 1948

Арда приема ЦСКА 1948 в първата среща от съботната програма на 16-ия кръг в efbet Лига.

Мачът на „Арена Арда“ в Кърджали започва в 12:00 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио. Главен съдия на двубоя е Васил Минев.

Арда се намира временно на 12-ото място в класирането с 16 точки, като с победата над Лудогорец (3:2) в предходния кръг кърджалийци спряха серията от три мача без успех в първенството. Старши треньорът Александър Тунчев ще може да разчита на завръщащия се след наказание Лъчезар Котев. Аут със сигурност са контузените дългосрочно Георги Николов и Пламен Крачунов, а под въпрос са Ивелин Попов и Давид Акинтола. При последната среща между Арда и ЦСКА 1948 в Кърджали именно домакините излизат победители след 1:0. Автор на гола е вече бившият играч на „небесносините“ Станислав Иванов. Това бе и първата и единствена засега победа на Арда за първенство у дома срещу този опонент.

ЦСКА 1948 пристига в Кърджали със самочувствието на актуален втори в класирането на efbet Лига с 30 точки. „Червените“ изостават с 5 от лидера Левски и ще търсят задължителен успех на „Арена Арда“. Възпитаниците на Иван Стоянов ще се опитат да преборят и серия от две поредни срещи без успех, в които не съумяха да отбележат и гол. Кърджали е сред любимите места за гостуване на ЦСКА 1948, където тимът е с положителен баланс спрямо своите домакини на елитно ниво – 3 победи и 4 равенства срещу само една загуба, която обаче се случи при последната визита през март.

В първия кръг от настоящия сезон ЦСКА 1948 надделя над Арда с 1:0, като автор на единствения гол на стадион „Витоша“ в Бистрица бе Атанас Илиев (81′).

ЕКИПИТЕ

АРДА: светлосиня фланелка, бели гащета, светлосини чорапи

ЦСКА 1948: изцяло в червено

БИЛЕТИТЕ

В деня на мача пропуски ще се продават на касите на „Арена Арда“ от 10:00 ч. до края на първото полувреме. Цената на един билет за всички сектори е 10 лева, а такъв за ложата на Сектор А – 20 лв.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

18.07.2025 ЦСКА 1948 – Арда 1:0

03.03.2025 Арда – ЦСКА 1948 1:0

21.10.2024 ЦСКА 1948 – Арда 1:2

20.05.2024 Арда – ЦСКА 1948 0:0

29.04.2024 ЦСКА 1948 – Арда 1:1

14.12.2023 ЦСКА 1948 – Арда 1:0

27.11.2023 Арда – ЦСКА 1948 0:3

05.04.2023 Арда – ЦСКА 1948 0:1 (Купа на България)

25.02.2023 ЦСКА 1948 – Арда 1:0

13.08.2022 Арда – ЦСКА 1948 0:1

