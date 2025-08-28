Арда търси обрат срещу Ракув

Арда Кърджали ще търси обрат срещу Ракув Ченхостова в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

Кърджалийци загубиха първата среща с 0:1 в Полша.

Реваншът на „Арена Арда“ започва в 21:00ч.

Задачата за отбора на Александър Тунчев ще бъде тежка, като имаме предвид стабилната игра в отбрана на полския тим. Досега Ракув е допуснал само две попадения в пет мача в Европа.

Арда досега се представя силно в Кърджали в Лигата на конференциите, след като завърши наравно 0:0 с ХИК, а след това победи Кауно Жалгирис с 2:0.

Главен съдия на срещата е хърватинът Игор Паяч с асистенти Боян Зобеница и Иван Михал. Четвърти рефер е Зденко Ловрчим от Хърватия, а двойката на ВАР също е от тази страна – Иван Бебек и Марио Зебец.

