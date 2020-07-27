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Спорт 

Арда се раздели с 18-ти играч

Недялко Тенев

След две години и половина престой в клуба, днес Красимир Илиев се раздели с АРДА. 

Той бе част от отбора написал футболната история за град Кърджали, влизайки в елита на българския футбол. Ръководството на клуба благодари на Краси за престоя му в АРДА и му пожелава успех в неговата кариера.

До този момент с клуба се разделиха следните играчи: Румян Ховсепян, Конър Рандал, Илиас Хасани, Илиша Сам, Даррен Сидоел,  Лукас Мартинс, Зоран Гаич, Дарко Глишич, Атанас Кръстев, Ерай Карадайъ, Ахмед Осман, Петър ХристовБеркай Халил, Николай Димитров, както и вратарите Николай Банков, Йован Лучич и Иван Дерменджиев.

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