Арда се готви в отлично настроение за домакинството на Ботев Пд
Кърджалийци продължават подготовката си след победата над Ботев Враца
Футболистите на Арда продължават подготовката си за предстоящия двубой срещу Ботев Пловдив в отлично настроение след успеха над Ботев Враца.
Кърджалийският тим вече е насочил вниманието си към следващото предизвикателство в първенството.
Арда ще приеме Ботев Пловдив на 4 септември от 21:15 часа на стадион „Арена Арда“.
В отбора се надяват да продължат доброто си представяне и да използват положителните емоции от последната победа преди предстоящото домакинство.