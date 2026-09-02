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Спорт

Арда се готви в отлично настроение за домакинството на Ботев Пд

Недялко Тенев

Кърджалийци продължават подготовката си след победата над Ботев Враца

Футболистите на Арда продължават подготовката си за предстоящия двубой срещу Ботев Пловдив в отлично настроение след успеха над Ботев Враца.

Кърджалийският тим вече е насочил вниманието си към следващото предизвикателство в първенството.

Арда ще приеме Ботев Пловдив на 4 септември от 21:15 часа на стадион „Арена Арда“.

В отбора се надяват да продължат доброто си представяне и да използват положителните емоции от последната победа преди предстоящото домакинство.

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