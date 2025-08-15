Арда с втора победа над Кауно Жалгирис

Арда Кърджали постигна исторически успех, класирайки се за плейофите в Лигата на конференциите след убедителна победа с 2:0 над Кауно Жалгирис у дома.

С общ резултат 3:0 тимът на Александър Тунчев продължава напред, където ще срещне победителя от двойката Макаби Хайфа – Раков Ченстохова. Гостите от Кауно Жалгирис пък доиграха мача с 9 човека, след като още през първото полувреме получиха два червени картона.

Срещата на „Арена Арда“ започна с мощен натиск от страна на домакините, които още в 8-ата минута падна гол. След центриране на Светослав Ковачев отдясно топката бе избита извън наказателното поле, където връхлетя Димитър Велковски. Левият защитник отправи силен удар от около 25 метра, който не остави шансове на вратаря Томас Сведкаускас – 1:0 за Арда.

Само пет минути по-късно кърджалийци удвоиха аванса си с гол, който ще се помни дълго. Ковачев поведе атака отдясно, опита пас към Георги Николов, но топката се отклони в петата на нападателя и отново попадна в краката му. Забелязвайки, че стражът на Кауно е излязъл далеч напред, десетката на Арда прехвърли технично от над 30 метра, пращайки топката в горния ляв ъгъл – 2:0.

В 34-ата минута гостите останаха с човек по-малко. Дивин Наа извърши грубо нарушение срещу Серкан Юсеин, стъпвайки върху глезена му, и получи директен червен картон. В добавеното време на първата част и Темур Чогадзе напусна терена преждевременно, след като получи втори жълт картон за нарушение срещу Давид Акинтола, така гостите трябваше да играят с 9 човека.

В заключителните минути на полувремето Георги Николов имаше шанс да направи резултата класически, но ударът му в 7-ата минута на добавеното време мина покрай вратата.

През второто полувреме Арда продължи да контролира събитията. В 48-ата минута резервата Иван Тилев опита удар, но Сведкаускас спаси. Малко след това Ковачев стреля отдясно, а в 53-ата минута Бирсент Карагарен също тества вратаря на литовците, който отново бе на мястото си.

В 69-ата минута Иснаба Мане центрира прецизно отляво, но ударът с глава на Феликс Ебоа Ебоа премина над целта. До края на мача домакините продължиха да поддържат темпото и да не позволяват на съперника да създаде опасности пред вратата на Анатолий Господинов, а финалният съдийски сигнал отпразнува историческото класиране на Арда за плейофната фаза на турнира.

