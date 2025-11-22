Арда с класическа домакинска победа

Арда победи ЦСКА 1948 с 3:0 в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига.

Ивелин Попов, Бирсент Карагарен и Антонио Вутов отбелязаха попаденията за успеха на домакините.

След тази победа Арда поне временно се изкачи на осмо място в класирането с 19 точки, докато ЦСКА 1948 е втори с 30 точки.

Двата тима започнаха доста активно срещата и още във 2-ата минута Георги Русев центрира опасно топката в наказателното поле от фаул, но бранител на Арда успя да се намеси. Домакините отговориха с добра атака, която завърши с мощен удар на Ивелин Попов, който обаче бе блокиран от футболист в “червено”.

В следващите минути двата тима стояха равностойно на терена, но Арда беше една идея по-активен. Карагарен получи добра възможност в 25-ата минута, но стреля неточно.

В 31-ата обаче резултатът бе открит. Патрик Луан беше изведен и остана сам срещу вратаря на “червените”. Бразилецът реши да подаде надясно вместо да завършва сам, но пасът му беше доста нескопосан. В крайна сметка топката стигна до Ивелин Попов, който стреля към опразнената врата, кълбото се отклони в крака на Андре Хофман и оплете мрежата – 1:0.

Малко по-късно вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов получи контузия и трябваше да бъде заменен. На негово място влезе Димитър Шейтанов.

В 41-ата минута Арда имаше златна възможност да вкара втори гол. Ивелин Попов беше изведен сам срещу вратаря. Ветеранът напредна с топка в крака, но реши да не показва егоизъм и подаде надясно към Луан, който беше оставен напълно сам. Бразилецът стреля изключително неточно и не успя да вкара на празна врата.

120 секунди по-късно обаче домакините заслужено вкараха втори гол. Луан пое на гърди и с петичка изведе Шиняшики отляво. Крилото влезе в наказателното поле и пусна успореден на голлинията пас към другия край на вратата, където Карагарен засече и вкара за 2:0.

Второто полувреме отново започна с по-добра игра за домакините. В 55-ата минута Луан отклони към Шиняшики, който навлезе в наказателното поле и центрира остро. Малко обаче не стигна на футболист на Арда да засече и да реализира трето попадение.

В следващите минути ЦСКА 1948 вдигна темпото и успя да организира няколко опасни атаки. В 60-ата Манян стреля опасно от границата на наказателното поле, топката рикошира и се насочи опасно към долния ъгъл на вратата. Господинов обаче успя да избие.

До края на двубоя Арда продължи да диктува темпото на играта, а ЦСКА 1948 сякаш беше приел загубата. Така се стигна до четвъртата минута на продължението, когато тимът от Кърджали вкара още едно попадение.

Светослав Ковачев беше изведен добре отдясно и в ситуация двама на един подаде към Антонио Вутов. Халфът скочи на шпагат и успя да засече, за да вкара на празна врата – 3:0.

