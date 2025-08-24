Арда пуска билетите за мача с Ракув
Уважаеми фенове на АРДА, бихме искали да Ви информираме, че от утре 25
август в продажба ще бъдат пуснати билетите за срещата реванш от турнира
Лига на конференциите между АРДА и полския Ракув. Двубоят е на 28 август
от 21:00ч. на АРЕНА АРДА. Касите ще бъдат със следното работно време:
ПОНЕДЕЛНИК (25 август) 10:00 – 17:00
ВТОРНИК (26 август) 10:00 – 17:00
СРЯДА (27 август) 10:00 – 19:00
ЧЕТВЪРТЪК (28 август) 10:00 до края на първото полувреме
ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ:
СЕКТОР „А“ ЛОЖА 25лв
СЕКТОР „А“,“Б“,“В“,“ГОСТИ“ – 15лв
Деца до 14-годишна възраст влизат безплатно, след попълване на
декларация за придружител