АРДА привлече опитен играч
Днес отборът на АРДА осъществи успешен входящ трансфер. Атанас Кабов
подписа договор за три години с клуба, след като преди това успешно
премина медицински прегледи. След това Кабов се срещна със спортния
директор Ивайло Петков и подписа официално своя контракт. Той идва в
АРДА като свободен играч.
Атанас Кабов е роден на 11 април 1999г. в Пловдив, където започва
неговата кариера. Той е юноша на ФК Векта, след което играе още за
Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември
София, Хебър, а за последно бе в турския Сакарияспор. Кабов има мачове
за всички гарнитури на националния отбор на България U17, U18, U19, U21.
Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават
на Атанас Кабов много успех с фланелката на АРДА!