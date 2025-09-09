вторник, септември 9, 2025
Спорт

АРДА привлече опитен играч

Днес отборът на АРДА осъществи успешен входящ трансфер. Атанас Кабов 
подписа договор за три години с клуба, след като преди това успешно 
премина медицински прегледи. След това Кабов се срещна със спортния 
директор Ивайло Петков и подписа официално своя контракт. Той идва в 
АРДА като свободен играч.

Атанас Кабов е роден на 11 април 1999г. в Пловдив, където започва 
неговата кариера. Той е юноша на ФК Векта, след което играе още за 
Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември 
София, Хебър, а за последно бе в турския Сакарияспор. Кабов има мачове 
за всички гарнитури на националния отбор на България U17, U18, U19, U21.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават 
на Атанас Кабов много успех с фланелката на АРДА!

