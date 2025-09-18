Арда приема ЦСКА в Стара Загора
Арда и ЦСКА се изправят един срещу друг в отложен мач от петия кръг на efbet Лига.
Срещата ще се проведе на стадион „Берое“ в Стара Загора поради проблеми с тревното покритие на „Арена Арда“ и ще стартира в 17:30 ч. Главен съдия на мача е Георги Гинчев. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.
Преди срещата Арда заема 12-о място в класирането с 6 точки и се намира в непривична серия от четири мача без успех. Участието в Лигата на конференциите даде своя отпечатък върху резултатите в efbet Лига, проличало си най-вече в последния кръг, където кърджалийци отстъпиха на Спартак Варна с 0:3. Ден преди мача с „червените“ от Арда обявиха ново попълнение в лицето на ветерана Ивелин Попов, пристигащ като свободен агент. Трикратният „Футболист №1 на България“ е картотекиран и ще бъде на линия за срещата в Стара Загора.
ЦСКА е 10-и в класирането със 7 точки, надигайки глава след първия успех в шампионата, постигнат при 3:1 над Септември в последния си мач. След санкция в селекцията на Душан Керкез ще се завърне Джеймс Ето’о. „Червените“ съобщиха, че през седмицата на облекчен режим са се готвили Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, поради което няма да попаднат в състава за мача на стадион „Берое“. Ден преди гостуването в Стара Загора „армейците“ честваха 45-годишнина от славния успех над Нотингам Форест, а друга любопитна новина от седмицата бе назначаването на Валентин Илиев за треньор на дублиращия тим.
За последно двата тима се изправиха един срещу друг в заключителния мач от миналата кампания, когато Арда надделя над ЦСКА с дузпи в бараж за участие в Лигата на конференциите. Срещата завърши 1:1 в редовното време и продълженията, а при наказателните удари кърджалийци надделяха с 4:1.
ЕКИПИТЕ
АРДА: светлосиня фланелка, бели гащета, светлосини чорапи
ЦСКА: изцяло в червено
БИЛЕТИТЕ
Касите на стадион „Берое“ отварят в 10:00 ч. в деня на мача и ще работят до края на първото полувреме. Цената на един билет е 20 лева.
ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА
31.05.2025 Арда – ЦСКА 1:1, 4:1 при дузпите
26.02.2025 ЦСКА – Арда 2:1 (Купа на България)
16.02.2025 ЦСКА – Арда 2:0
24.08.2024 Арда – ЦСКА 2:1
21.04.2024 Арда – ЦСКА 2:3
28.02.2024 ЦСКА – Арда 1:0 (Купа на България)
27.10.2023 ЦСКА – Арда 0:0
28.10.2022 Арда – ЦСКА 1:3
10.07.2022 ЦСКА – Арда 3:0
16.12.2021 Арда – ЦСКА 2:2