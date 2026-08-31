Арда приема Ботев Вра в последния ден на август

Кърджалийци излизат пред собствена публика в двубой от седмия кръг на efbet Лига

Арда (Кърджали) приема Ботев (Враца) днес, 31 август, в среща от седмия кръг на efbet Лига.

Двубоят ще се играе на стадион „Арена Арда“ в Кърджали и е с начален час 21:15.

От Арда отправиха призив към своите привърженици да подкрепят отбора от трибуните и да бъдат неговият „12-и играч“ в предстоящата среща.

Мачът между Арда и Ботев Враца ще бъде излъчен пряко по DIEMA SPORT.