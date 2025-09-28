Арда приема Ботев Вр

В среща от 10-ия кръг на efbet Лига Арда Кърджали е домакин на Ботев Враца.

Двубоят на стадион „Берое“ в Стара Загора започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов. Мачът ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Кърджалийци се намират на 11-о място в класирането с 9 точки. Тимът се представя далеч от стандартите, заложени в първенството през миналия сезон и в евротурнирите тази година, имайки едва 2 победи в 9 изиграни срещи дотук в efbet Лига. Това ще е и трети пореден домакински мач за „небесносините“, който те ще изиграят извън своя „Арена Арда“ поради необходимост от подмяна на тревното покритие. Давид Акинтола е наказан и няма да бъде в сметките на тима, воден от Александър Тунчев.

Ботев Враца пристига в Стара Загора като седми в класирането с 11 точки. „Зелените“ представиха нов старши треньор през седмицата, като доскорошният юношески национален селекционер Тодор Симов наследява „кормилото“ от Христо Янев, подписал с ЦСКА. Врачани са сред приятните изненади в първенството – взеха точки на грандовете Левски и ЦСКА и измъчиха до последните секунди шампиона Лудогорец.

ЕКИПИТЕ

АРДА: светлосиня фланелка, бели гащета, светлосини чорапи

БОТЕВ ВРАЦА: изцяло в червено

БИЛЕТИТЕ

Билетите ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача от 13:00ч., а касите на стадион „Берое“ ще работят до края на първото полувреме. Цената за всички сектори е 20 лв.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

19.04.2025 Ботев Враца – Арда 3:1

08.11.2024 Арда – Ботев Враца 2:0

10.03.2024 Ботев Враца – Арда 1:2

15.09.2023 Арда – Ботев Враца 4:0

29.04.2023 Арда – Ботев Враца 1:1

09.10.2022 Ботев Враца – Арда 0:0

07.11.2021 Арда – Ботев Враца 3:2

26.07.2021 Ботев Враца – Арда 0:0

20.02.2021 Арда – Ботев Враца 3:2

11.09.2020 Ботев Враца – Арда 0:0

