понеделник, октомври 20, 2025
Последни:
Спорт

Арда посреща Септември

Редактор

Арда приема Септември в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Срещата ще се играе днес от 17:30 часа на стадион „Арена Арда“ в Кърджали и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев. За системата ВАР ще отговаря Кристиян Колев. Срещата може да гледате в ефира на телевизия Диема спорт.

Кърджалийци се завръщат на собствения си стадион, след като последните си три домакинства изиграха в Стара Загора заради подмяна на тревната настилка. Тимът на Александър Тунчев ще се стреми да използва домакинското предимство и да надгради след успеха с 2:0 над Добруджа преди паузата за националните отбори.

В момента Арда заема 11-ата позиция в класирането с 12 точки, а при победа може да се изкачи значително нагоре. Домакините нямат сериозни кадрови проблеми и ще излязат с най-доброто, с което разполагат. От началото на сезона кърджалийци имат три победи, три равенства и пет загуби, а у дома са спечелили само веднъж в шест опита.

Гостите от Септември са на предпоследното 15-о място с 8 точки и ще търсят първи успех като гости в кампанията. Тимът на Стамен Белчев е в серия от две поредни равенства – 1:1 срещу Черно море във Варна и 2:2 срещу Локомотив (Пловдив), като и в двата мача отборът показа добра игра в атака.

По време на паузата столичани изиграха контрола с ЦСКА и отстъпиха с 0:4, а за днешния двубой няма да могат да разчитат на наказания Виктор Очаи.

ЕКИПИТЕ

АРДА: Светло сини фланелки, бели гащета, светло сини чорапи
СЕПТЕМВРИ: Бордо фланелки, бордо гащета, бордо чорапи

БИЛЕТИТЕ

Ръководството на Арда обяви ВХОД СВОБОДЕН за мача по случай Денят на Кърджали, който е 21 октомври.

ДОСЕГАШНТИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

07.04.2025 Септември – Арда 0:4
25.10.2024 Арда – Септември 2:1
12.02.2023 Септември – Арда 0:1
01.08.2022 Арда – Септември 3:2
29.05.2019 Септември – Арда 0:1 (бараж след продължения)

Интересно от мрежата

Вижте още

Организират транспорт за феновете на „соколите“ до Разград

Редактор

Почина Кръстьо Богданов

Редактор

Септември обяви тренировъчния график за първия учебен срок

Редактор

Pin It on Pinterest