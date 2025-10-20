Арда посреща Септември

Арда приема Септември в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Срещата ще се играе днес от 17:30 часа на стадион „Арена Арда“ в Кърджали и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев. За системата ВАР ще отговаря Кристиян Колев. Срещата може да гледате в ефира на телевизия Диема спорт.

Кърджалийци се завръщат на собствения си стадион, след като последните си три домакинства изиграха в Стара Загора заради подмяна на тревната настилка. Тимът на Александър Тунчев ще се стреми да използва домакинското предимство и да надгради след успеха с 2:0 над Добруджа преди паузата за националните отбори.

В момента Арда заема 11-ата позиция в класирането с 12 точки, а при победа може да се изкачи значително нагоре. Домакините нямат сериозни кадрови проблеми и ще излязат с най-доброто, с което разполагат. От началото на сезона кърджалийци имат три победи, три равенства и пет загуби, а у дома са спечелили само веднъж в шест опита.

Гостите от Септември са на предпоследното 15-о място с 8 точки и ще търсят първи успех като гости в кампанията. Тимът на Стамен Белчев е в серия от две поредни равенства – 1:1 срещу Черно море във Варна и 2:2 срещу Локомотив (Пловдив), като и в двата мача отборът показа добра игра в атака.

По време на паузата столичани изиграха контрола с ЦСКА и отстъпиха с 0:4, а за днешния двубой няма да могат да разчитат на наказания Виктор Очаи.

ЕКИПИТЕ

АРДА: Светло сини фланелки, бели гащета, светло сини чорапи

СЕПТЕМВРИ: Бордо фланелки, бордо гащета, бордо чорапи

БИЛЕТИТЕ

Ръководството на Арда обяви ВХОД СВОБОДЕН за мача по случай Денят на Кърджали, който е 21 октомври.

ДОСЕГАШНТИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

07.04.2025 Септември – Арда 0:4

25.10.2024 Арда – Септември 2:1

12.02.2023 Септември – Арда 0:1

01.08.2022 Арда – Септември 3:2

29.05.2019 Септември – Арда 0:1 (бараж след продължения)

