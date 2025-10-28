Арда надви Фратрия

Арда преодоля Фратрия с 2:1 в двубой от 1/16-финалите за Sesame Купа на България.

Първата интересна ситуация в двубоя бе за Фратрия, след като Ксавело Дривентак направи добър пробив по левия фланг и центрира в наказателното поле за Румен Руменов, който стреля с глава, но над вратата на Ивайло Неделчев.

След четвърт час игра Атанас Кабов получи топката, след което навлезе в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, но неточно.

В 33-ата минута Ксавело Дривентак бе изведен отлично и крилото тръгна на самостоятелен пробив, след което отправи шут към вратата на Арда, но Ивайло Неделчев се намеси добре и спаси.

Три минути преди края на първата част Арда поведе в резултата. Ксавело Дривентак опита да изчисти центриране от корнер, но вместо това затрудни Генадий Ганев, който успя да избие топката, ала Джелал Хюсеинов от близка дистанция вкара топката във вратата му.

Фратрия стигна до изравнителен гол в началото на втората част. Дидис Пита изведе майсторски резервата Мирослав Маринов, който остана очи в очи с Ивайло Неделчев и с удар с десния крак прати топката в мрежата.

Арда отново излезе напред в резултата в 65-ата минута, когато появилият се като резерва Андре Шиняшики получи пас от Лъчезар Котев и реализира за 1:2.

Facebook

Twitter



Shares