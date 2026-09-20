Арда и Черно море не се победиха в Кърджали

Георги Лазаров и Антонио Вутов се разписаха за 1:1, а варненци завършиха срещата с човек по-малко

Арда и Черно море завършиха 1:1 в двубой от десетия кръг на efbet Лига. Двата гола паднаха само в рамките на три минути през второто полувреме, а в края на срещата гостите от Варна останаха с десет души.

Първата по-сериозна възможност беше за домакините в 22-ата минута, когато Преслав Бачев получи пространство за удар, но Дамян Христов се намеси. Малко по-късно Димитър Велковски стреля от дистанция, но топката премина в аут.

Черно море започна по-активно след почивката. В 48-ата минута Георги Лазаров изведе Мохамед Аши, чийто удар беше блокиран от Велковски, а последвалият опит на Асен Дончев не затрудни Анатолий Господинов.

В 69-ата минута Арда беше много близо до гол. Лъчезар Котев изведе Станислав Иванов сам срещу вратаря, но нападателят уцели левия страничен стълб. При последвалата атака Светослав Ковачев също не успя да преодолее Дамян Христов.

Пропуските бяха наказани в 71-ата минута. След изпълнение на Мигел Барандаш и рикошет топката достигна до Георги Лазаров, който отблизо даде преднина на Черно море. Домакините имаха претенции за засада, но след VAR проверка попадението беше зачетено.

Отговорът на Арда дойде само три минути по-късно. Светослав Ковачев центрира, а влезлият като резерва Антонио Вутов беше оставен непокрит и реализира за 1:1.

В 88-ата минута Черно море остана с човек по-малко, след като Живко Атанасов получи втори жълт и съответно червен картон за нарушение срещу Атанас Кабов.

В добавеното време Арда поиска дузпа за игра с ръка на Георги Венциславов след центриране на Ковачев. Главният съдия Георги Кабаков обаче не посочи бялата точка.

След равенството Арда е пети със 17 точки, докато Черно море заема 12-о място с 6 точки.